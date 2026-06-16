وەزیری دەرەوەی توركیا، هاکان فیدان: "کردنه‌وه‌ی گەرووی هورمز بۆ هاتوچۆی ئازاد، پارێزراو و به‌رده‌وامی هه‌موو کەشتییەکان هاوشێوه‌ی پێش دەستپێكی جه‌نگ، گرنگیی زۆری هەیە بۆ سەقامگیریی هه‌رێمیی و ئاسایشی وزەی جیهانیی و بازرگانیی نێودەوڵەتیی".

فیدان: "تورکیا هیواخوازه‌ لێکتێگەیشتنەكه‌ دەرگا بە ڕووی ئاشتییەکی بەرفراوانتری هه‌رێمییدا بکاتەوە" وەزیری دەرەوەی توركیا، هاکان فیدان: "کردنه‌وه‌ی گەرووی هورمز بۆ هاتوچۆی ئازاد، پارێزراو و به‌رده‌وامی هه‌موو کەشتییەکان هاوشێوه‌ی پێش دەستپێكی جه‌نگ، گرنگیی زۆری هەیە بۆ سەقامگیریی هه‌رێمیی و ئاسایشی وزەی جیهانیی و بازرگانیی نێودەوڵەتیی".

وەزیری دەرەوەی توركیا، هاکان فیدان ڕایگه‌یاند: "کرنه‌وه‌ی گەرووی هورمز بۆ هاتوچۆی ئازاد، پارێزراو و به‌رده‌وامی هه‌موو کەشتییەکان هاوشێوه‌ی پێش دەستپێكی جه‌نگ، گرنگیی زۆری هەیە بۆ سەقامگیریی هه‌رێمیی و ئاسایشی وزەی جیهانیی و بازرگانیی نێودەوڵەتیی".

دوای کۆبوونەوەیان له‌ مۆسكۆ، وەزیری دەرەوەی توركیا فیدان و وەزیری دەرەوەی ڕووسیا، سێرگی لاڤرۆڤ كۆنگره‌یه‌كی ڕۆژنامەوانیی هاوبەشیان ساز كرد.

فیدان ئاماژەی به‌وه‌ كرد به‌خۆشحاڵییه‌وه‌ پێشوازی لە لێکتێگەیشتنی ئەمریکا و ئێران ده‌كات و، وەک هه‌وڵێكی زۆر گرنگی دیپلۆماسیی بۆ کۆتاییهێنان بە کەشی ململانێکان لە ناوچەکەدا دەبینێت و، ڕایگه‌یاند: "وه‌ك بەرێز سەرکۆمارمان ڕەجەب تەیب ئەردۆغان جەختی له‌سه‌ر کردووەتەوە، گەورەترین هیوای ئێمە ئەوەیە ئەم هەنگاوە کە بووه‌ته‌ هۆی ئه‌وه‌ی ناوچەکەمان و تەواوی جیهان هەناسەیەکی ئاسوودە بده‌ن، زیاتر لە ئارامییەکی کاتی، بگۆڕێت بۆ بنیاتنانی تەلارێکی ئەمنیی پێکهاتەیی و بەردەوام".

فیدان هیوای خواست لێکتێگەیشتنەكه‌ بە سەرکەوتوویی بگاتە قۆناغی واژوو کردنی کۆتایی و، بە تەواوەتی جێبەجێ بکرێت و ببێتە زەمینەیەکی دیپلۆماسیی بەردەوام و، گوتی: "لەو پرۆسە هەستیارەی تا واژوو کردنی کۆتایی ڕێککەوتنەکە بەڕێوەدەچێت، پێویستە بە ڕەهایی خۆ لەو گوتارانە بەدوور بگیرێت کە دەبنە هۆی تێکدانی کەشی ئاشتیی، هەروەها خۆ لە هەوڵەکانی تێکدان لەلایەن ئیسرائیلەوە بەدوور بگیرێت کە ئامانجی لادانی پرۆسەکەیە لە ڕێڕەوی خۆی".

وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی توركیا فیدان، ئەو ئیرادە سیاسییەی به‌رز نرخاند کە لەلایەن ڕێبەرانی ئەمریکا و ئێرانەوە نیشاندراوە بۆ گەیشتن بەم ئەنجامە و، ڕایگه‌یاند: "سوپاسی هەوڵەکانی نێوەندگیری پاکستان دەکەم و بە خۆشحاڵییەوە پشتیوانییه‌كانی قەتەر و سعوودیە بۆ دەستپێشخەریە دیپلۆماتییەکان تۆمار دەکەین".

گوتیشی: "کرنه‌وه‌ی گەرووی هورمز بۆ هاتوچۆی ئازاد، پارێزراو و به‌رده‌وامی هه‌موو کەشتییەکان هاوشێوه‌ی پێش دەستپێكی جه‌نگ، گرنگیی زۆری هەیە بۆ سەقامگیریی هه‌رێمیی و ئاسایشی وزەی جیهانیی و بازرگانیی نێودەوڵەتیی. تورکیا هیواخوازه‌ له‌ قۆناغی داهاتوودا ئەم لێکتێگەیشتنە دەرگا بە ڕووی ئاشتییەکی بەرفراوانتری هه‌رێمییدا بکاتەوە، تورکیاش لەو پێناودا کار دەکات".