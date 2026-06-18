فیدان: بەڕێوەچوونی لووتکەی ناتۆ لە تورکیا و بە میوانداریی سەرکۆمار ئەردۆغان فاکتەری سەرەکی بەشداریکردنی ترەمپە"

وەزیری دەرەوەی توركیا، هاکان فیدان سەبارەت بە لووتکەی ناتۆ کە لە ڕۆژانی ٧-٨ی تەمووز لە ئەنقەرە به‌ڕێوه‌ده‌چێت ڕایگه‌یاند: "بابەتگەلێکی زۆر گرنگ هەن و ناكرێت بڕیاریان لەسەر بدرێت لە کۆبوونەوەیەکدا کە سەرۆکی ئەمریکای تێدا بەشدار نەبێت. زۆرێک لە وڵاتانی ئەورووپا ئاماژەیان بەوە کردووە بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەکە لە تورکیا و بە میوانداری بەڕێز سەرکۆمارمان گرنگترین فاکتەرە بۆ ئەوەی بەشدارییکردنی سەرۆک ترەمپ لە لووتکەکەدا بگونجێنێت".

لە کاتی سەردانەکەیدا بۆ ڕووسیا، فیدان بۆ ڕۆژنامه‌نووسان دووا و باسی له‌ بابه‌ته‌كانی ڕۆژەڤ کرد.

فیدان ئاماژەی به‌وه‌ كرد دیدارەکانی لە ڕووسیا ئەوە نیشان دەدەن هیچ کێشەیەک لە پەیوەندییە دووقۆڵییه‌كان و پرسە هه‌رێمییه‌كاندا لە ئارادا نییە، هەردوو وڵات ئارەزوو دەکەن لە هەموو بوارە گونجاوەکاندا هاریکاریی بکەن.

فیدان باسی له‌وه‌ كرد کە تێڕوانینی ڕووسیا بۆ بابەتەکە هه‌مان شتە و، سەردانە دوولایەنەکانی نێوان هەردوو وڵات بەردەوامن و هیچ گۆڕانکارییەک لە پەیوەندییەکاندا ڕووینەداوە.

گوتیشی: "پەیوەندییەکی زۆر تایبەتمان لەگەڵ ڕووسەکان پەرە پێداوە، تەنانەت کاتێک ڕووبەڕووی کێشە و ئاستەنگە گەورەکانیش دەبینەوە، دەزانین چۆن هاریکاریی بکەین و متمانە دروست بکەین. دیدگای هەردوو ڕێبەر لەبەرچاوە. ئەوان لە چوارچێوەی بنەما دیاریکراوەکاندا بەرگریی لە بەرژەوەندییەکانی وڵاتەکەیان دەکەن و ئامادەن بۆ گرتنەبەری هەڵوێستێکی بونیادنەرانە".

وەزیری ده‌ره‌وه‌ی توركیا فیدان، باسی له‌ سه‌ردانه‌كه‌ی بۆ ڕووسیا كرد و، ڕایگه‌یاند: "لەم دیدارانەی لە ڕووسیا ئەنجاممدان، تێبینیم کرد کە ڕوانگەی بەرپرسانی ڕووسیا سەبارەت بە پرسی ئۆکراینا نەگۆڕاوە. ئەوان دەڵێن بەر لە چارەسەرکردنی پرسی دۆنێتسک، هیچ چانسێک له‌ ئارادا نییە".

سه‌باره‌ت به‌ پرۆسەی ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکان لەگەڵ ئەرمینیا، فیدان باسی له‌وه‌ كرد بەهۆی ئیرادەی بەڕێز سەرکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و هەنگاوە گرنگەکانی سەرۆکوەزیرانی ئەرمینیا، نیکۆڵ پاشینیان پێشکەوتنی باش وەک بازرگانیی ڕاستەوخۆ و گەشتە ئاسمانییەکان بەدیهاتووه‌ و، تورکیا لەگەڵ ڕەخسانی بارودۆخە گونجاوەکاندا بە تەواوی ئامادەیە بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکان.

هه‌روه‌ها سەبارەت بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران، فیدان ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد چەند خاڵێکی تەکنیکی ماونەتەوە کە پێویستە لەلایەن تیمەکانەوە تاوتوێ بکرێن، لایەنەکان لەسەر بنەمای بابەتە ئه‌تۆمییه‌كان وەک یۆرانیۆمی پیتێنراو و شێوازی پشتڕاستکردنەوەی ڕێککەوتوون، بەڵام بەهۆی کێشەکانی گواستنەوەی پەیامەکان و داگیرکارییەکانی ئیسرائیل لە لوبناندا پرۆسەکە کەمێک دواکەوتووە و جەختی لەوەشکردەوە کە هەموو هەوڵێکیداوە بۆ هاندانی هەردوولا بە مەبەستی ئەنجامدانی گفتوگۆی ڕاستەوخۆ.

فیدان بە ئاماژەکردن بەوەی ڕەفتارە شەڕانگێزییەکانی ئیسرائیل تەنیا کێشەی تورکیا نییە، بەڵکو بووەتە کێشەی هەموو جیهان، ڕایگه‌یاند: "ئیسرائیل دەیەوێت ناوچەکە بەرەو پشێوی بەرێت، بەڵام ڕووبەڕووی ناڕەزایەتیی دیپلۆماسی توند بووەتەوە. شەڕی نێوان ئێران و ئەمریکا/ئیسرائیل وایکردووە پرسی غەززە پەراوێز بخرێت، بەڵام بە چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە، وڵاتانی ناوچەکە دەتوانن زیاتر سەرنج بخەنە سەر غەززە. هەوڵەکان بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتننامەیەکی چوارچێوەیی بۆ پرسی غەززە بەردەوامن و دەزگای هەواڵگریی نیشتمانیی تورکیا (میت) لەم پرۆسەیەدا بەشدارە".

سەبارەت بە لووتکەی ناتۆ کە لە ڕۆژانی ٧-٨ی تەمووز لە ئەنقەرە به‌ڕێوه‌ده‌چێت، وەزیری دەرەوەی توركیا فیدان باسی له‌وه‌ كرد ئاماده‌كارییه‌كان زۆر به‌ چڕی به‌ڕێوه‌ده‌چن و، ڕایگه‌یاند: ""گرنگترین بابەت ئەوەیە جیاوازییە وردەکان لە تێڕوانینی ئەمریکا و ئەورووپییەکاندا بۆ ناتۆ چۆن ڕەنگ دەدەنەوە؟ بابەتگەلێکی زۆر گرنگ هەن و ناكرێت بڕیاریان لەسەر بدرێت لە کۆبوونەوەیەکدا کە سەرۆکی ئەمریکای تێدا بەشدار نەبێت. زۆرێک لە وڵاتانی ئەورووپا ئاماژەیان بەوە کردووە کە بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەکە لە تورکیا و بە میوانداری بەڕێز سەرکۆمارمان گرنگترین فاکتەرە بۆ ئەوەی بەشدارییکردنی سەرۆک ترەمپ لە لووتکەکەدا بگونجێنێت. ئەگەر سەرکۆمارمان نەبووایە، ئەگەر تورکیا نەبووایە، ترەمپ نەدەهات و پێشوەختەش بە شێوەیەکی کردەیی ڕایدەگەیاند کە گرنگی بەم شوێنە نادات".