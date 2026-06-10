Dildar Baykan Atalay
10 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 10 حوزەیران 2026
کەناڵی هەواڵی فۆکس نیوزی ئهمریكی بڵاوی كردهوه، سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگهیاندووه لە دەرکردنی فەرمانی هێرشی نوێ بۆ سەر ئێران نزیک بووەتەوە و، ئامانجەکانیش بریتین لە وێستگەکانی وزە و پردەکانی ئێران.
پەیامنێری كهناڵهكه، ترێی ینگست لە پەخشی ڕاستەوخۆدا باسی لهوه كرد ترەمپ لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لێدوانی تایبەتی بۆ داوە.
ینگست ئاماژەی بهوه كرد ترەمپ لەو گفتوگۆیەدا وردهكاری لەبارەی کەوتنەخوارەوەی هێلیکۆپتەری ئەپاچی داوە و، باسی لەوەش کرد درۆنەکەی ئێران لە کاتی مانۆڕی فڕۆکەوانە ئەمریکییەکاندا گیری خواردووە و نەتەقیوەتەوە.
ههروهها ینگست باسی لهوه كرد ترەمپ ئهوهشی خستووهتهڕوو کە ئێران لە ماوەی ئاگربەستەکەدا هەوڵی داوە توانای بەرگریی خۆی بنیات بنێتەوە، بەڵام نەیتوانیوە ڕێگریی لە هێرشەکانی ئەمریکا بکات و، گوتی: "سەرۆک دۆناڵد ترەمپ بە شێوەیەکی سەرنجڕاکێش پێی گوتم لە دەرکردنی فەرمانی هێرشی نوێ بۆ سەر ئێران نزیک بووەتەوە و وێستگەکانی وزە و پردەکانیش لە نێو ئامانجهکاندان".
پەیامنێری فۆكس نیوز ینگست، ئهوهیشی خستهڕوو کە پرسیاری لە ترەمپ کردووە ئایا وەڵامی ئەو مووشەکانەی ئێران دەدەنەوە کە هێزەکانی ئەمریکایان لە کوێت، بەحرێن و ئوردن کردە ئامانج یان نا، ئهویش له وهڵامدا گوتوویهتی دەتوانن لهسهر ئهوهیش هێرش بكهنە سەر ئێران.