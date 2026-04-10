فوئاد حوسێن: "پاڵپشتی لە دانوستاندنەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دەکەین" وەزیری دەرەوەی عێراق، فوئاد حوسێن ڕایگەیاند کە شەڕی ناوچەکە، کاریگەریی لەسەر ئابووری عێراق دروست کردووە.

وەزیری دەرەوەی عێراق، فوئاد حوسێن ڕایگەیاند کە پاڵپشتی لە دانوستاندنەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دەکەن و ئاماژەی بەوەشدا کە ئومێد دەکەن کۆبوونەوەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران لە پاکستان، بە ئەنجامێکی باشی لێبکەوێتەوە.

فوئاد حوسێن لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیی ھاوبەشدا لەگەڵ وەزیری دەرەوەی میسر، بەدر عەبدولعاتی لە بەغدا گوتی: "بەھەوڵی ھەموو لایەک شاندی ئەمریکا و شاندی ئێران لە پاکستان کۆدەبنەوە".

ڕاشیگەیاند کە پاڵپشتی لە دانوستاندنەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دەکەن و گوتی: "ئومێد دەکەین کۆبوونەوەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران لە پاکستان، بە ئەنجامێکی باشی لێبکەوێتەوە".

ھەروەھا وەزیری دەرەوەی عێراق باسی لەوەش کرد کە وڵاتەکەی بووە قوربانی ئەو شەڕەی کە لە ناوچەکە سەریھڵدا و جەختی لەوەش کردەوە کە شەڕی ناوچەکە کاریگەریی لەسەر ئابووریی عێراق دروست کردووە.

فوئاد حوسێن ئاماژەی بەوەشدا کە عێراق سەرکۆنەی شەڕی دژبە ئێران و ھێرشەکانی سەر وڵاتانی کەنداو و ئوردن دەکات.

فوئاد حوسێن لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرکۆنەی ھێرشەکانی ئیسرائیلی بۆ سەر لوبنان کرد و گوتی: "ھێرشکردنە سەر لوبنان، ھێرشکردنە بۆ سەر دانوستانەکان".

لە بەرامبەردا وەزیری دەرەوەی میسر، بەدر عەبدولعاتی ڕایگەیاند کە شەڕی ناوچەکە، زۆر گرژ و ئاڵۆز بوو، ھەروەھا تەحەدایەکی گەورە بوو بۆ ھەموو لایەنەکان و جەختی لەوەش کردەوە کە گرنگی ھەوڵەکان چڕتر بکرێنەوە بۆ دوور کەوتنەوە لە گرژی.

بەدر عەبدولعاتی ئاماژەی بەوەشدا کە عێراق ڕۆلێکی باش دەگێرێت بۆ پاڵپشتیکردن لە دانوستانەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا.

گوتیشی: "بەردەوام میسر پاڵپشتی لە ئاسایش، سەقامگیری و سەروەریی عێراق دەکات".

وەزیری دەرەوەی میسر باسی لەوەش کرد کە پەیامێکی سەرکۆماری وڵاتەکەی، عەبدولفەتاح سیسی پێیە و دەگەیەنێتە سەرۆکوەزیرانی عێراق، محەمەد شیاع سوودانی.

گوتیشی: "ئێمە لەگەڵ ئەوەداین کە دۆخی ئێستای ناوچەکە، بە ڕێگای دیپلۆماسی و گفتوگۆی دیپلۆماسی چارەسەر بکرێت".

ئێوارەی ڕۆژی ٩ی نیسانی ٢٠٢٦ وەزیری دەرەوەی میسر، بەدر عەبدولعاتی بۆ تاوتوێکردنی پێشھاتەکانی دۆخی ناوچەکە لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق، بەسەردانێک گەیشتە بەغدا.



