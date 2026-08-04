غەززە.. دوای زیاتر لە دوو ساڵ ڕووفاتی ١١٢ فەلەستینی لە ژێر پاشماوەکانەوە دەرھێنران و بەخاک دەسپێردرێن

[1/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران. ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.

[2/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران. ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.

[3/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران. ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.

[4/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران. ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.

[5/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران. ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.

[6/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران. ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.

[7/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران. ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.

[8/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران. ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.

[9/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران. ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.

[10/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران. ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.