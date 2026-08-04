غەززە.. دوای زیاتر لە دوو ساڵ ڕووفاتی ١١٢ فەلەستینی لە ژێر پاشماوەکانەوە دەرھێنران و بەخاک دەسپێردرێن

Ramzi Mahmud
04 ئاب 2026•نوێکردنەوە: 04 ئاب 2026
ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
بەپێی ھەڵسەنگاندنەکانی ئاژانسی ئانادۆڵو ئەم ڕێوڕسمە یەکێکە لە گەورەترین ڕێوڕەسمەکانی بەڕێکردنی مردووان لە مێژووی فەڵەستیندا لە ڕووی زۆری ژمارەی ڕووفاتەکانەوە کە، سەرجەمیان سەر بە خێزانەکانی حەساینە و ئەبو شەریعە بوون کە لە ٢٣ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣ سوپای ئیسرائیل ناوچەکەیانی بۆردوومان کردبوو پێش ئەوەی یەکەم ئاگربەستی کاتیی لە ڕۆژی ٢٤ی ھەمان مانگ دەست پێ بکات.
تیمەکانی بەرگری شارستانی، ڕۆژی شەممە پڕۆسەی دەرھێنانی ئەو ڕووفاتانەیان تەواو کرد، دوای ١٣٦ کاتژمێر کارکردنی سەخت بۆ لابردنی پاشماوە و گەڕان بەدوایاندا، کە نزیکەی دوو ھەفتەی خایاند.
بەرگری شارستانی لە ڕاگەیەنراوێکدا جەختی لەوە کردبووەوە کە تیمەکانیان توانیوویانە ڕووفات و پاشماوەی ١١٢ شەھید دەربھێنن؛ لەوانە ڕووفاتی٤٠ منداڵ، ٣٨ ژن و ٧ کەس لە خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان لە ھەمان شوێنی نیشتەجێبووندا.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا لە زمانی سەرپەرشتیاری گشتیی جێبەجێکارەکە، محەمەد ئەبو دان ھاتووە: "تیمەکان نەیانتوانیووە شوێنی ١٥٧ ڕووفات بدۆزنەوە کە لە ژێر پاشماوەکاندا ون بوون و ھیچ ئاماژەیەکیان نەبوو بۆ دۆزینەوە".
[1/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[2/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[3/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[4/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[5/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[6/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[7/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[8/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[9/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[10/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[1/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[2/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[3/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[4/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[5/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[6/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[7/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[8/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[9/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
[10/10] ڕۆژی سێشەممە، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی رووفاتی ١١٢ کەس بەڕێوەچوو کە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ھێرشێکدا بۆ سەر ماڵەکانیان لە گەڕەکی سەبرە لە باشووری شاری غەززە کوژرابوون و بەم دواییانەدا لەژێر داروپەردوو دەرهێندران.
ھەزاران فەڵەستینی بەشدارییان لەو ڕێوڕەسمەکەدا کرد و ڕووفاتەکانییان بە ئاڵای فەلەستین لە نزیک خانووە ڕووخاوەکاندا داپۆشتبوو، بڕیاریشە دوای نوێژکردنی جەنازە، ڕووفاتەکان لە گۆڕستانی معەمەدانی لە گەڕەکی زەیتوون لە باشووری شاری غەززە، بەخاک بسپێردرێن.
ئەم ھەنگاوە بەشێکە لە قۆناغی دووەمی پرۆسەی دەرھێنانی ڕووفاتی فەڵەستینییەکان کە بەرگریی شارستانی لە ١٩ی تەمووزی ڕابردوو دەستی پێکردووە.
گوتەبێژی بەرگری شارستانی، مەحموود بەسل لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییدا گوتی: "ئەم قۆناغە لە ماوەی ٨٠٠ کاتژمێر کار جێبەجێ دەکرێت و گەڕان بەدوای ڕووفاتە ونبووەکان لە ژێر پاشماوەی ١٤٧ خانووی وێرانکراو لە پارێزگاکانی غەززە، باکوور و ناوەڕاستی کەرتەکە دەگرێتەوە؛ پێشبینی دەکرێت لە ژێر ئەو پاشماوە و وێرانکارییانەدا ھەزار و ٧٢ رووفات ھەبێت".
لە تشرینی دووەمی ٢٠٢٥، قۆناغی یەکەمی پرۆسەکە بە ٥٠٠ کاتژمێر کار دەستی پێکرد، کە لەو ماوەیەدا ٣٣٣ ڕووفات و پاشماوە لە کۆی ٥٥٩ ڕووفاتی ونبوو لە ژێر پاشماوەی ٥٤ خانوو و باڵەخانە دەرھێنران. بەڵام نەبوونی توانای پێویست، ڕێگریی لە گەیشتن بە نزیکەی ٢٢٦ ڕووفاتی دیکە کرد کە ھێشتا لە ژێر پاشماوەکاندا ماونەتەوە.
لە تشرینی یەکەمی ٢٠٢٥، نووینگەی ڕاگەیاندنی حکوومەتی غەززە ئامارێکی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند کە، ژمارەی ونبووانی فەڵەستینی لە دەستپێکردنی شەڕی ئیسرائیل لە تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣ەوە گەیشتووەتە نزیکەی ٩٥٠٠ کەس، لەوانە کەسانێک کە ڕووفاتەکانییان ھێشتا لە ژێر پاشماوەی باڵەخانە وێرانکراوەکاندا ماوەتەوە و ھەندێکی دیکەش چارەنووسیان نادیارە.
بەپێی قۆناغی یەکەمی ڕێککەوتنی ئاگربەست کە لە کەرتی غەززە لە ١٠ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٥وە بەردەوامە، دەبووایە ئیسرائیل ڕێگا بدات بۆ ئەوەی کەرەستە و ئامێرە قورسە پێویستەکان بگەنە ناوچەکە، بەڵام بەپێی گوتەی لایەنە حکوومییەکانی غەززە و گرووپە فەڵەستینییەکان، ئیسرائیل پابەندی ڕێککەوتنەکە نەبووە و جێبەجێی نەکردووە.
ھەروەھا ئەو لایەنانە دەڵێن، ئیسرائیل پابەندییەکانی دیکەی ڕێککەوتنەکەی جێبەجێ نەکردووە، لەوانە جموجۆڵە سەربازییەکانی نەوەستاندووە و بەردەوامە لە بۆردوومانکردن.
ئەم ڕێککەوتنە دوای دوو ساڵی شەڕێکی قوڕس گەیشتە ئەنجام، شەڕێک کە ئیسرائیل بە پشتگیری ئەمریکا ئەنجامی دا و بەپێی ئامارەکان زیاتر لە ٧٣ ھەزار کەس کوژراون و زیاتر لە ١٧٤ ھەزار کەس بریندار بوون، ئەمە وێڕای وێرانبوونی نزیکەی سەدا ٩٠ی ژێرخانی مەدەنی، ھاوکات نەتەوەیەکگرتووەکان دووبارە بونیادنانەوەی غەززەیان بە نزیکەی ٧٠ ملیار دۆلار خەمڵاندووە.