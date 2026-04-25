عەباس عەراقچی لە پاکستان لەگەڵ سوپاسالای ئەو وڵاتە عاسم مونیر کۆبوویەوە

Tolga Akbaba
25 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 25 نیسان 2026
وەزیری دەرەوەی ئێران عەباس عەراقچی لەچوارچێوەی زنجیرەیەک سەردانەدا بەرەو، پاکستان، ڕووسیا و عوممان، لە یەکەم وێستگەدا لە ئیسلامئاباد لەگەڵ سوپاسالای پاکستان عاسم مونیر کۆبوویەوە.
بە پێی هەواڵێک کە لە هەژماری تێلێگرامی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بڵاو کراوەتەوە، عەراقچی و مونیر، دوایین دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان تاوتوێ کرد.
لە دیدارەکەدا جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران کازم غەریب ئابادی و گوتەبێژی وەزارەتەکە ئیسماعیل بەقایی و باڵیۆزی ئێران لە ئیسلامئاباد ڕەزا ئەمیری مەقەدەم ئامادە بوون.
تا ئێستا لەبارەی ناوەڕۆکی گفتگۆکان هیچ زانیارییەک ئاشکرا نەکراوە.