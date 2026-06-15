وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند، پاڵپشتی لە ھەموو ئەو ھەوڵانە دەکەن کە بە ئامانجی چارەسەرکردنی قەیران و ململانێیەکان بەشێوەیەکی دیپلۆماسی و ئاشتییانە دەخرێنەگەر.

عێراق: "ئومێد دەکەین ڕێککەوتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران ببێتە مایەی چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیریی لە ناوچەکە" وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند، پاڵپشتی لە ھەموو ئەو ھەوڵانە دەکەن کە بە ئامانجی چارەسەرکردنی قەیران و ململانێیەکان بەشێوەیەکی دیپلۆماسی و ئاشتییانە دەخرێنەگەر.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند، ئومێد دەکەن کە ڕێککەوتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، ببێتە مایەی چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیریی لە ناوچەکە.

وەزارەتەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا خۆشحاڵی خۆی نیشانداوە سەبارەت بە ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگی نێوان ھەردوو وڵات و جەختی لەوەش کردووەتەوە، پاڵپشتی لە ھەموو ئەو ھەوڵانە دەکەن کە بە ئامانجی چارەسەرکردنی قەیران و ململانێیەکان بەشێوەیەکی دیپلۆماسی و ئاشتییانە دەخرێنەگەر.

ھەروەھا وەزارەتی دەرەوەی عێراق ئومێدی خواستووە کە ڕێککەوتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، ببێتە مایەی چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیریی لە ناوچەکە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا جەخت لەوش کراوەتەوە کە عێراق بەردەوام شەڕی ڕەت کردووەتەوە و لەگەڵ ئەوەدابووە کە ناکۆکییەکان بە گفتوگۆ چارەسەر بکرێن، ھەر بۆیە لە نزیکەوە بەدواداچوونی ڕێڕەوی دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانی کردووە.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە ڕاگەیاندراوەکەدا، ستایشی پاکستان و قەتەر کردووە لەهەمبەر ئەوەی كە ڕۆڵی نێوەندگیریان لە دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران گیراوە کە دواجار بووەتە مایەی وەستاندنی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان و ڕاشیگەیاندووە: "عێراق زیانێکی زۆری بەھۆی ئەو جەنگەیەی کە لە ناوچەکەدا ڕوویداوە بەرکەوتووە، بەڵام ئەوەی ئیستا گرنگە ئەوەیە کە ھەوڵەکان لەسەر ئاستى نێودەوڵەتی و ھەرێمیی بۆ ڕێگرتن لە سەرھەڵدانەوەی گرژییەکان چڕتر بکرێنەوە".

ھەروەھا لە ڕاگەیاندراوەکەدا، ھاتووە: "ئەمڕۆ ناوچەکە پێویستی بە پێکەوەکارکردن ھەیە، ئەوەش لەسەر بنەمای ئاسایشی کۆمەڵ و ھاریکاريكردنی ھاوبەش، بەشێوەیەک کە سەقامگیری و ئاسایشی لە ناوچەکە بەرقەرار بێت".

وەزارەتی دەرەوەی عێراق خۆشحاڵی خۆشی نیشانداوە سەبارەت بەوەی کە بەم زووانە گەرووی ھورمز دەکرێتەوە و ھاتوچۆی گەشتییەکان لە گەرووکەدا ئاسایی دەبێتەوە و ڕایگەیاندووە: "کردنەوەی گەرووی ھەمورمز، ھەنگاوێکی زۆر گرنگە لەبەردەم پڕۆسەی ھەناردەکردنی نەوت و غاز بۆ بازاڕەکانی جیھان، جگە لەوەش ئەو ھەنگاوە دەبێتە مایەی بەھێزکردنی سەقامیگریی بازاڕەکانی وزە لە جیھان".

دوێنێ یەکشەممە سەرۆکوەزیرانی پاکستان، شەھباز شەریف ڕایگەیاندبوو کە ئەمریکا و ئێران لەبارەی کۆتاییھێنان بەجەنگ لەسەرجەم بەرەکاندا لەنێوانیاندا لوبنان گەیشتوونەتە ڕێککەوتن، ھاوکات سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاندووە کە لەگەڵ ئێران گەیشتوونەتە ڕێککەوتن و ئێستا گەرووی ھورمز کراوەیە، ھەروەھا فەرمانی کردووە کە گەمارۆی دەریایی سەر ئێران ھەڵبگیرێت.

جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران، کازم غەریب ئابادی ڕایگەیاندووە کە ڕێککەوتنەکەی نێوان وڵاتەکەی و ئەمریکا، ڕۆژی ١٩ی ئەم مانگە لە سویسرا واژوو دەکرێت.



