عێراقچی: "ئیسرائیل دۆلاری باجدەرانی ئەمریکی بەکاردەهێنێتەوە بۆ بێدەنگ کردنی دەنگە ناڕازییەکانی ناو ئەمریکا"

وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد ئیسرائیل هەوڵ دەدات لە ڕێگەی چەواشەکارییەوە حکوومەتی ئەمریکا په‌لکێشی جه‌نگێكی ناكۆتا بكات و، ڕایگه‌یاند: "خراپتر لەمەش ئیسرائیل دۆلاری باجدەرانی ئەمریکی بەکاردەهێنێتەوە بۆ بێدەنگ کردنی دەنگە ناڕازییەکانی ناو ئەمریکا".

لە پۆستێکدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، عێراقچی باسی له‌ هەواڵێكی گۆڤاری تایم کرد کە بەڕێوەبەری پێشووی کەمپینی هەڵبژاردن و پسپۆڕی ستراتیجی دیجیتاڵی دۆناڵد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا، براد پارسکەیل تاوانبار کراوە بەوەی ئۆپەراسیۆنێکی نهێنیی کاریگەری دیجیتاڵی بۆ حکوومەتی ئیسرائیل بە ئاڕاستەی گەنجانی موحافزكاری ئەمریکا و جەماوەری MAGA بەڕێوەبردووە.

عێراقچی باسی له‌وه‌ كرد كه‌ به‌ هەواڵی گۆڤاری تایم ئەمریکییەکان لەبارەی دەستوەردانی دەرەکی هۆشیار کراونەتەوە و، پرسیاری ئه‌وه‌ی کرد كه‌ دەبێت چی بگوتریت لەبارەی کەمپینی چڕوپڕی چەواشەکاری ئیسرائیل بۆ په‌لكێش كردنی حکوومەتی ئەمریکا بەرەو شەڕێکی سەرەڕۆیانە کە ناتوانرێت تیایدا سەرکەوتوو بن؟".

ڕاشیگه‌یاند: "خراپتر لەمە ئیسرائیل دۆلاری باجدەرانی ئەمریکی بەکاردەهێنێتەوە بۆ بێدەنگ کردنی دەنگە ناڕازییەکانی ناو ئەمریکا. بەم زووانە سەرجەم بابەتەکان یەک لە دوای یەک ئاشکرا دەبن".