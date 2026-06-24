- "ئەوە با بە ئاشکرا بڵێم کە ناکرێ دووفاقی بکرێت. ناتوانرێ بگوترێ هەندێک لە وڵاتانی مووشەکی بالیستیکیان هەبێت و ئێران نەیبێت، ئێوە ناتوانن دوو ڕوو بن".

شەهباز شەریف: "مووشەکەکانی بالیستیک لە لێکتێگەیشتنەکەی ئیسلامئاباد'دا نەبووە و هەرگیز لەسەر مێز باسی نەکراوە" - "ئەوە با بە ئاشکرا بڵێم کە ناکرێ دووفاقی بکرێت. ناتوانرێ بگوترێ هەندێک لە وڵاتانی مووشەکی بالیستیکیان هەبێت و ئێران نەیبێت، ئێوە ناتوانن دوو ڕوو بن".

سەرۆکوەزیرانی پاکستان شەهباز شەریف وێڕای ئاماژە بە لێکتێگەیشتنی واژوو کراو لە نێوان ئێران و ئەمریکا گوتی، "مووشەکەکانی بالیستیک لە لێکتێگەیشتنەکەی ئیسلامئاباد'دا نەبووە و هەرگیز لەسەر مێز نەبووە. ئەو پرسە هەرگیز لە دیدارەکاندا نەبووە و لایەنی ئێران هیچ کاتێک نەیویستووە لەم بارەیەوە گفتوگۆ بکات".

شەریف لە کۆبوونەوەیەکدا کە لە میانی سەردانی سەرکۆماری ئێران مەسعود پزیشکیان بۆ ئێران ئەنجام درا، قسەی کرد.

شەهباز شەریف ئاماژەی بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و ئەمریکا کرد و گوتی، "مووشەکەکانی بالیستیک لە لێکتێگەیشتنەکەی ئیسلامئاباد'دا نەبووە و هەرگیز لەسەر مێز نەبووە. ئەو پرسە هەرگیز لە دیدارەکاندا نەبووە و لایەنی ئێران هیچ کاتێک نەیویستووە لەم بارەیەوە گفتوگۆ بکات".

سەرۆکوەزیرانی پاکستان ڕایگەیاند کە خەڵکانێک هەن لە جیهاندا کە دەیانەوێ بابەتەکە بە لاڕێدا ببەن و گوتیشی: "ئەوان نایانەوێ ئێران لەو خۆڵەمێشە هەستێتەوە و بگات بە لووتکەی شانازییەکانی خۆی".

شەهباز شەریف لەبارەی مووشەکەکانی بالیستک قسەی کرد و گوتی: "ئەوە با بە ئاشکرا بڵێم کە ناکرێ دووفاقی بکرێت. ناتوانرێ بگوترێ هەندێک لە وڵاتانی مووشەکی بالیستیکیان هەبێت و ئێران نەیبێت، ئێوە ناتوانن دوو ڕوو بن".

سەرۆکوەزیرانی پاکستان باسی لە ڕۆڵی وڵاتەکەی لە واژووکردنی ئەو لێکتێگەیشتنە کرد و بەم بۆنەیە سوپاسی پشتیوانییەکانی قەتەر، سعوودیە، تورکیا و میسری کرد.

سەرۆکوەزیرانی پاکستان شەهباز شەریف لە کۆتاییدا گوتی: "پاکستان لەسەر هەوڵەکانی خۆی بۆ دەستەبەری ئاشتی لە دۆخێکدا کە شانازی و کەرامەتەکان پارێزراو بن، بەردەوام دەبێت".

