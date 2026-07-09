شێف فاتیح توتاک خوانی فەڕمی گالای ٣٦ەمین لووتکەی سەرکردەکانی ناتۆی ئامادە کرد

لیستی خواردنەکانی خوانی فەڕمی گالا کە له‌سه‌ر شەرەفی سەرکردەکان لە چوارچێوەی ٣٦هه‌مین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکومەتەکانی ناتۆ لە کۆشكی سەرۆکایەتی کۆماری توركیا ساز کرا، لەلایەن شێفی خاوەن دوو ئەستێرەی میشێلین، فاتیح توتاک-ەوە ئامادە کرا.

بەپێی ئەو ڕاگەیاندراوەی لەمبارەیەوە بڵاوکراوەتەوە، لەو خوانی گالایەدا کە بە میوانداری سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ساز کرا، سەرکردەکانی ٣٢ وڵاتی ئەندامی ناتۆ، سەرۆک دەوڵەتانی بانگهێشتکراو و شاندە باڵاکان بەشدار بوون.

توتاک کە نوێنەرایەتی کردنی چێشتخانەی تورکی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیی خستووەتە چەقی کارەکەیەوە، لە خوانی فەڕمی گالای ٣٦هەمین لووتکەی سەرکردەکانی ناتۆدا، میراتی خواردنی تورکیای بە سەرکردەکانی جیهان ناساند.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا لێدوانه‌كانی توتاك له‌باره‌ی خوانی گالاکە خراوه‌ته‌ ڕوو و، ده‌ڵێت: "نوێنەرایەتیکردنی چێشتخانەی تورکی لە سەرخوانێکی تایبەتی وەک ئه‌مه‌ شانازییەکی گەورە بوو بۆ ئێمە. لەم لیستی خواردنانەدا ویستمان بە زمانێکی مۆدێرن باسی ئەو بەرهەمانە بکەین کە لە ناوچە جیاوازه‌کانی تورکیاوە دێن، باسی ڕەنجی بەرهەمهێنەران و یادەوەری چێشتخانەکەمان بکەین. بۆ ئێمە زۆر بەنرخ بوو کە ببینە بەشێک لەم دیدارە گرنگەی بە میوانداریی تورکیا ساز کرا".

لیستێكی تایبەتی خواردنی گالا کە ڕەنگدانەوەی میراتی دێرینی چێشتخانەی تورکییە، پێشکەش بە سەرکردەکان کرا، لەوانەش سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ و سەرکۆماری فەڕەنسا، ئیمانوێل ماکرۆن و ڕاوێژکاری ئەڵمانیا، فریدریش مێرز و سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا، کیه‌ر ستارمەر و سەرۆکوەزیرانی ئیتاڵیا، جۆرجیا میلۆنی.

ئەو لیستی خواردنانه‌ی پێشکەش کرا تیشکی خستبووە سەر فرەچەشنی بەرهەمە ناوچه‌ییه‌كانی ئانادۆڵو، هاریکاریی لەگەڵ بەرهەمهێنەرانی ناوخۆیی و یادەوەری دێرینی چێشتخانەی تورکی. تام و چێژە تەقلیدییەکانی تورکی، لە ڕێگەی تەکنیکی سەردەمیانە و پێشکەشکردنی نایابەوە داڕشتنەوەیان بۆ کرا و پێشکەش بە میوانەکان کران.

ئەو لیستی خواردنانەی دوای پرۆسەیەکی ئامادەکاری چەند هەفتەیی دروست کرا، تایبەتمەندییەکانی چێشتخانەی تەقلیدی تورکی لەگەڵ تێگەیشتنێکی تەکنیکی سەردەمیانە کۆکردەوە. توتاک کە خۆی ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی گشت قۆناغەکانی دەکرد لە هەڵبژاردنی بەرهەمەکانەوە تا دیزاینکردنی قاپەکان، لیسته‌كه‌ی بەپێی بنەماکانی وەرزیبوون، بەرهەمهێنانی ناوخۆیی و بەردەوامی ئامادە کردبوو.