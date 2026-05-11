ئەو شاندەی بە سەرۆکایەتی شاژنی بەلجیکا ماتیڵد لە چوارچێوەی ئەرکی ئابووریی بەلجیکادا سەردانی تورکیای کرد، ناوەندی تەکنەلۆجی نیشتمانیی ئۆزدەمیر بایراکتاری کۆمپانیای بایکاری به‌سه‌ركرده‌وه‌.

شاندەكه‌ی شاژنه‌ ماتیڵد پێكهاتووه‌ له‌ جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی وڵاته‌كه‌، ماکسیم پریڤۆت و وەزیری بەرگریی کە بەرپرسە لە بازرگانیی دەرەکی، تیۆ فرانکن و سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی پایتەختی برۆکسل، بۆریس دیلیس و سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی فلامان، ماتیاس دیپیندایل و جێگری سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی ڤالۆن، پیێر-ئیڤ یەهۆلیت و باڵیۆزی بەلجیکا لە ئەنقەرە، ھێندریک ڤان دی ڤێڵدێ و بەرپرسانی دەوڵەت و نوێنەرانی نێردە دیپلۆماسییەکان و ئەکادیمیستان و نوێنەرانی کەرتی تایبەت و ڕۆژنامەنووسانی بەلجیکا.

شاژنی بەلجیکا ماتیڵد و شانده‌كه‌ی بە یاوەری سەرۆکی ئەنجوومەنی کارگێڕیی بایکار، سەلچوق بایراکتار و بەڕێوەبەری گشتی، هالوک بایراکتار سەردانی ناوەندی تەکنەلۆجی نیشتمانیی ئۆزدەمیر بایراکتاریان کرد، شاژنه‌ ماتیڵد لە نزیکەوه‌ پلاتفۆرمەکانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی نیشتمانیی بایکاری بەسەرکردەوە و، زانیاری لەبارەی کارەکانی توێژینەوە، گەشەپێدان و بەرهەمهێنانە پێدرا.

لە کۆتایی سەردانەکەدا، لەبەردەم فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی هێرشبەری "بایراکتار ئاکنجی" کە لە ناوەندی تەکنەلۆجی نیشتمانیی ئۆزدەمیر بایراکتار نمایش کرابوو، وێنەی یادگاری گیرا و سەرۆکی ئەنجوومەنی کارگێڕیی بایکار بایراکتار وەک یادگاریی سەردانەکە نموونەیەکی بچووکراوە (ماکێت)ی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بایراکتار كزڵئێلمای پێشکەش بە شاژن ماتیڵد کرد.