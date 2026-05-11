Abdulkadir Günyol
11 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 11 مای,س 2026
ئەو شاندەی بە سەرۆکایەتی شاژنی بەلجیکا ماتیڵد لە چوارچێوەی ئەرکی ئابووریی بەلجیکادا سەردانی تورکیای کرد، ناوەندی تەکنەلۆجی نیشتمانیی ئۆزدەمیر بایراکتاری کۆمپانیای بایکاری بهسهركردهوه.
شاندەكهی شاژنه ماتیڵد پێكهاتووه له جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی وڵاتهكه، ماکسیم پریڤۆت و وەزیری بەرگریی کە بەرپرسە لە بازرگانیی دەرەکی، تیۆ فرانکن و سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی پایتەختی برۆکسل، بۆریس دیلیس و سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی فلامان، ماتیاس دیپیندایل و جێگری سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی ڤالۆن، پیێر-ئیڤ یەهۆلیت و باڵیۆزی بەلجیکا لە ئەنقەرە، ھێندریک ڤان دی ڤێڵدێ و بەرپرسانی دەوڵەت و نوێنەرانی نێردە دیپلۆماسییەکان و ئەکادیمیستان و نوێنەرانی کەرتی تایبەت و ڕۆژنامەنووسانی بەلجیکا.
شاژنی بەلجیکا ماتیڵد و شاندهكهی بە یاوەری سەرۆکی ئەنجوومەنی کارگێڕیی بایکار، سەلچوق بایراکتار و بەڕێوەبەری گشتی، هالوک بایراکتار سەردانی ناوەندی تەکنەلۆجی نیشتمانیی ئۆزدەمیر بایراکتاریان کرد، شاژنه ماتیڵد لە نزیکەوه پلاتفۆرمەکانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی نیشتمانیی بایکاری بەسەرکردەوە و، زانیاری لەبارەی کارەکانی توێژینەوە، گەشەپێدان و بەرهەمهێنانە پێدرا.
لە کۆتایی سەردانەکەدا، لەبەردەم فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی هێرشبەری "بایراکتار ئاکنجی" کە لە ناوەندی تەکنەلۆجی نیشتمانیی ئۆزدەمیر بایراکتار نمایش کرابوو، وێنەی یادگاری گیرا و سەرۆکی ئەنجوومەنی کارگێڕیی بایکار بایراکتار وەک یادگاریی سەردانەکە نموونەیەکی بچووکراوە (ماکێت)ی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بایراکتار كزڵئێلمای پێشکەش بە شاژن ماتیڵد کرد.