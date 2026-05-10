ئەو شاندەی بە سەرۆکایەتی شاژنی بەلجیکا ماتیڵد لە چوارچێوەی ئەرکی ئابوورییدا سەردانی تورکیای کردووە، گەیشتە ئیستانبوڵ.

ئەو فڕۆکەیەی شاژن ماتیڵد و شاندی یاوەری هەڵگرتبوو، کاتژمێر ١٢:٠٠ لە فڕۆکەخانەی ئیستانبوڵ نیشتەوە.

شاژنی بەلجیکا ماتیڵد و شاند یاوەری لە فڕۆکەخانە لەلایەن وەزیری خێزان و كاروباری کۆمەڵایەتی توركیا، ماهینوور ئۆزدەمیر گۆکتاش و بەرپرسانەوە پێشوازیان لێکرا.

شاندەكه‌ی شاژنه‌ ماتیڵد پێكهاتووه‌ له‌ جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی وڵاته‌كه‌، ماکسیم پریڤۆت و وەزیری بەرگریی کە بەرپرسە لە بازرگانیی دەرەکی، تیۆ فرانکن و سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی پایتەختی برۆکسل، بۆریس دیلیس و سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی فلامان، ماتیاس دیپیندایل و جێگری سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی هەرێمی ڤالۆن، پیێر-ئیڤ یەهۆلیت و ٤٢٨ نوێنەری کەرتی تایبەت.

چاوەڕوان دەکرێت بەهۆی سەردانی ئەرکی ئابوورییەوە، ئیرادەیەکی هاوبەش بۆ زیاتر بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی تورکیا-بەلجیکا کە لەم دواییانەدا په‌ره‌ی سەندووە، لە ڕێگای هەمەجۆرکردنی بوارەکانی هاریکاریی نیشان بدرێت و پەیوەندیە ئابووریی و بازرگانییەکانی نێوان تورکیا و بەلجیکا بە شێوەیەکی هەمەلایەنە تاوتوێ بکرێن.

لەم چوارچێوەیەدا پێشبینی دەکرێت لە سێکتەرە سەرەکییەکاندا بەتایبەت وزە، پیشەسازی بەرگریی، فڕۆکەوانی، لۆجستی، تەندروستی و زانستەکانی ژیان، بانکداری، تەکنەلۆجی و دیجیتاڵکردن، دەرفەتەکانی وەبەرهێنان و کار هەڵبسەنگێندرێن، سەردانی کۆمپانیاکان ڕێک بخرێت و دیدارە دووقۆڵیەکان و پەیوەندییەکانی نێوان کۆمپانیاکان (B2B) ئەنجام بدرێن.

