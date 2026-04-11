شاندی ئەمریکا بە سەرۆکایەتی جێگری سەرۆک جەی دی ڤانس گەیشتە پاکستان جێگری سەرۆکی ئەمریکا جەی دی ڤانس و شاندی یاوەری کە پێکهاتووە لە جێڕاڵد کۆشنەر و هەروەها ستیڤ ڤیتکۆڤ، گەیشتنە ئیسلامئاباد'ی پایتەختی پاکستان.

جێگری سەرۆکی ئەمریکا جەی دی ڤانس و شاندی یاوەری کە پێکهاتووە لە جێڕاڵد کۆشنەر و هەروەها نوێنەری تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست ستیڤ ڤیتکۆڤ بە مەبەستی دانوستان لەگەڵ ئێران، گەیشتنە فڕۆکەخانەی نوورخان لە ئیسلامئاباد'ی پایتەختی پاکستان.

بەرپرسێکی حکوومەتی پاکستان بە ئاژانسی ئانادۆڵوی ڕاگەیاند، کە سێ فڕۆکەی شاندی ئەمریکا کە جێگری سەرۆک و دیپلۆماتکارە ئەمریکاییەکانی تێدایە، گەیشتنە فڕۆکەخانە.

هەرکام کە کەسایەتییە گرنگەکانی تیمی ترەمپ کە جێگری سەرۆک جەی دی ڤانس، نوێنەری تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست ستیڤ ڤیتکۆڤ، و زاوای ترەمۆ جێڕاڵد کۆشنەر لە خۆ دەگرێت، شاندی دانوستانکاری ئەمریکان بۆ گفتوگۆ لەگەڵ ئێران.

بوونی ئەو کەسایەتییە گرنگانە، ئاماژەن بۆ گرنگیدانی ئەمریکا بە دانوستانەکان و ئەوەش بۆ یەکەمجارە لە دوای ساڵی ٢٠١١ کە جێگری سەرۆکی ئەمریکا سەردانی پاکستان بکات.

لە بەرامبەردا هەریەکە لە سەرۆکی پەرلەمانی ئێران محەمەد باقر قالیباف و وەزیری دەرەوە عەباس عەراقچی سەرۆکایەتی شاندی دانوستانکاری وڵاتەکەیان دەکەن.

