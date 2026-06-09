Muhammed Emin Canik
09 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 09 حوزەیران 2026
سەرەڕای هۆشداریی ئێران، سوپای ئیسرائیل بەیانی ئهمڕۆ هێرشی كرده سەر چەندین ناوچهی باشووری لوبنان.
بەپێی ئاژانسی هەواڵی فەڕمی لوبنان (NNA)، سوپای ئیسرائیل تۆپبارانی دەوروبەری ناحیهی قەلەوەی شاری نەبەتییەی کردووه.
ناوچەی قەترانی سەربە ناحیهی جزین لە پارێزگای جهنوب، ڕووبەڕووی تۆپبارانی ئیسرائیل بووەوە.
هاوكات فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل گەڕەکی ئەلحەمادیەی ناحیهی عەباسیان لە شاری سووری باشووری لوبنان بۆردومان کرد.
هەروەها سوپای ئیسرائیل هێرشی ئاسمانیی کردە سەر ناحیهكانی دەیر کانوون ڕەس ئەلعەین و ڕەمادییەی سەربە شاری سوور.