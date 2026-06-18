Ethem Emre Özcan
18 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 18 حوزەیران 2026
سەرەڕای لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران، له ئەنجامی هێرشێکی ئاسمانیی سوپای ئیسرائیلدا بۆ سەر ئۆتۆمبێلێک لە پارێزگای نەباتییەی باشووری لوبنان، کەسێک گیانی لەدەستدا و یەکێکی دیکەش بە سەختی برینداربوو.
سوپای ئیسرائیل سەرەڕای ئەو ئاگربەستەی کە لە ١٧ی ئایارەوە بۆ ماوەی ٤٥ ڕۆژ درێژ کرایهوه و لێكتێگهیشتنی ئەمریکا-ئێران، بەردەوامه لە هێرشەکانی بۆ سەر باشووری لوبنان.
بەپێی هەواڵێکی ئاژانسی فەڕمی لوبنان (NNA)، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی سوپای ئیسرائیل، ئۆتۆمبێلێکی لە پارێزگای نەباتییە کردووەتە ئامانج.
لە هێرشەکەدا کەسێک گیانی لەدەستداوه و كهسێكی دیکەش بە سەختی برینداربوو.
هەروەها فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی ئیسرائیل لە کاتهکانی بەیانی ئەمڕۆوە بهنزمی به ئاسمانی بەیروتی پایتەختدا دەفڕێت.