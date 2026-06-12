Ethem Emre Özcan
12 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 12 حوزەیران 2026
سەرەڕای ئاگربەست و هۆشدارییەکانی ئێران، ئهمرۆ لە ئەنجامی ئەو هێرشانەی سوپای ئیسرائیل بۆ سەر باشووری لوبنان، کەسێک بریندار بوو.
سوپای ئیسرائیل سەرەڕای ئەو ئاگربەستەی کە لە ١٧ی نیساندا چووە بواری جێبەجێ کردنەوە و لە ١٧ی ئایارەوە بۆ ماوەی ٤٥ ڕۆژ درێژ کرایەوە، بەردەوامە لە هێرشەکانی بۆ سەر لوبنان.
بەپێی هەواڵێکی ئاژانسی فەڕمی لوبنان (NNA)، لە ئەنجامی هێرشێکی فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی ئیسرائیل بۆ سەر ناوەندی شاری سوور، کەسێک برینداربوو.
لەکاتێکدا فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان کردە سەر ناوچهكانی قالاو و عەرید دیبین لە باشووری وڵاتەکە، هاوکات تۆپخانەكان دەوروبەری ناحیهی بیوت ئەلسەیادی سەربە شاری سووریان کردە ئامانج.
هاوكات له ناوچهی جەبشیت له شاری نەباتیە ڕووبەڕووی هێرشی فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی ئیسرائیلی بووەوە.