سەرەڕای ئاگربەست، سوپای ئیسرائیل هەڕەشەی هێرش ده‌كات بۆ سه‌ر شەش ناحیه‌ی باشووری لوبنان کە دەکەونە دەرەوەی ئەو ناوچانەی داگیری کردوون و خه‌ڵكه‌كه‌ی ناچار به‌ كۆچ ده‌كات.

گوتەبێژی سوپای ئیسرائیل، ئەفیخای ئەدرعی ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد سوپای ئیسرائیل هەریەک لە ناحیه‌كانی نەمەیریە، تەیر فەلسای، حەلوسیە، حەلوسیەی سەروو، تورا و مەرەکە لە باشووری لوبنان دەکاتە ئامانج.

ئەدرعی داوای لە دانیشتوانی ناوچەكان کرد لانی کەم یەک کیلۆمەتر لەو شوێنانە دوور بکەونەوە.

ئاماژە بەوە کرا پێنج لەو ناحیانه‌ی ئەدرەعی هەڕەشەی هێرشکردن بۆ سەریان ده‌كات، دەکەونە دەرەوەی ئەو ناوچانەی باشووری لوبنان کە لە ژێر داگیرکاریی ئیسرائیلدان، یەکێکیشیان دەکەوێتە باکووری ڕووباری لیتانی.