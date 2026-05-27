سەرەڕای ئاستەنگییەکانی ئیسرائیل فەڵەستینییەکان نوێژی جەژنی قوربانیان لە مزگەوتی ئەقسا ئەنجام دا

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
27 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 27 مای,س 2026
سەرەڕای ئەو ئاستەنگ و ڕێگرییانەی ئیسرائیل دروستی کردوون، ١٤٠ ھەزار موسڵمان نوێژی جەژنی قوربانیان لە مزگەوتی ئەقسا لە قودسی ڕۆژھەڵات ئەنجام دا.
فەرمانگەی وەقفە ئیسلامییەکان لە قودس لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە ١٤٠ ھەزار فەڵەستینی بەشداریان لە نوێژی جەژنی قورباندا کردووە لە مزگەوتی ئەقسا.
لەگەڵ نوێژی بەیانی، ھەزاران فەڵەستینیی ڕوویان لە مزگەوتی ئەقسا کرد و دواتر بەشدارییان لە نوێژی جەژنی قوربان کرد.
پۆلیسی ئیسرائیل لە کاتەکانی بەیانییەوە دەوری شاری دێرینیان گرت کە مزگەوتی ئەقسای لێیە، بەڵام ئەوە نەبووە ڕێگر لەوەی فەڵەستینییەکان نەتوانن بۆ ئەنجامدانی نوێژی جەژنی قوربان ڕوو لە مزگەوتی ئەقسا نەکەن.