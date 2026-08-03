سەرۆکی ھەرێمی کوردستان لە دیمەشق لەگەڵ سەرکۆماری سووریا لە کۆبوونەوەدایە

سەرۆکی ھەرێمی کوردستان نێچیرڤان بارزانی، گەیشتە دیمەشقی پایتەختی سووریا و لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی دیمەشق بە پرۆتۆکۆلێکی فەرمی پێشوازی لێکرا. دواتر لە کۆشکی کۆماریی سووریا، سەرکۆماری سووریا ئەحمەد شەرع، پێشوازیی لێکرد و ئێستا لە کۆبوونەوەدان.

بەپێی زانیارییەکان، لە کۆبوونەوەکەدا چەند بابەتێکی ھاوبەش، لەوانە پەیوەندییەکانی ھەرێمی کوردستان و سووریا، دۆخی سیاسی و ئاسایشی ناوچەکە و ھەروەھا بارودۆخی پەنابەرانی سووریا باس دەکرێن.

ئەم سەردانەی سەرۆکی ھەرێمی کوردستان نێچیرڤان بارزانی لە کاتێکدایە کە دوای گۆڕانکارییە سیاسییەکانی سووریا و دەسەڵاتی نوێ لە دیمەشق، ھەوڵەکان بۆ فراوانکردنی پەیوەندییە دیپلۆماسی و چارەسەرکردنی کێشە ناوخۆییەکان خێراتر بوونەتەوە. ھەرێمی کوردستانیش لە ماوەی ڕابردوودا لە ڕووی مرۆیی و ئاسایشییەوە ڕۆڵێکی گرنگی ھەبووە، بە تایبەتی لە پەنادانی ھەزاران پەنابەریی سووریایی لە ماوەی ١٥ ساڵی ڕابردوودا.





