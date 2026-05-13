سەرۆکی پەرلەمانی ئێران قالیباف: "هێزە چەکدارەکانمان ئامادەی وەڵامدانەوەی هەر جۆرە هێرشێکن"

Tolga Akbaba
13 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 13 مای,س 2026
سەرۆکی پەرلەمانی ئێران، محەمەد باقر قالیباف ئاماژەی بەوە کرد وڵاتەکەی ئامادەی بەرپەرچدانەوەی هەر جۆرە هێرشێکە و، ڕایگەیاند: "هێزە چەکدارەکانمان ئامادەن وانەبەخشانە وەڵامی هەر جۆرە هێرشێک بدەنەوە".
لە هەژماری فەڕمی خۆی لە تێلێگرام، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران قالیباف، پۆستێک سەبارەت بە دۆخی ئامادەباشی هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەی بڵاوکردەوە.
لەو دیمەنانەی لە پۆستەکەدا بڵاوکراوەتەوە، بە شێوەیەکی سیمبولی سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی و مووشەکەکانی ئێران لە کەناراوەکانی گەرووی هورمز نیشاندراون و لەسەری نووسراوە؛ "هێزە چەکدارەکانمان ئامادەن وانەبەخشانە وەڵامی هەر جۆرە هێرشێک بدەنەوە".