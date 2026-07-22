سەرۆکی پەرلەمانی ئێران قالیباف: "هاوکێشەی ئەم جەنگە دیارە: یا هەموومان و یان هیچکاممان"

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران محەمەدباقر قالیباف ڕایگەیاند، لە ناوچەیەکدا کە ئێران هیچ نەوتێک نەتوانێ بفرۆشێت، ئەوە کەس ناتوانێ نەوت بفرۆشێت و جەختی لەوەش کردووەتەوە کە یان هەموو لە ئاسایشدا دەبن و یان ئاسایشی هیچ کەسێک پارێزراو نابێت.

قالیباف لە هەژماری پلاتفۆڕمی کۆمەڵایەتی X کە ناوەندەکەی لە ئەمریکایە، لەبارەی دۆخی گەرووی هورمز و فرۆشتنی نەوت پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی قالیباف'دا هاتووە: "هاوکێشەی ئەم جەنگە دیارە: یا هەموومان و یان هیچکاممان. لە ناوچەیەک کە ئێمە نەوت نەفرۆشین، کەس ناتوانێ نەوت بفرۆشێت. ئەگەر ئاسایشمان پارێزراو نەبێت، هیچ ژێرخانێک پارێزراو نابێت".

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ڕاشیگەیاندووە: "ئاسایشی گەرووەکەش لە نەبوونی هێزەکانی ئەمریکادایە. زۆر جاریش گووتوومانە، دۆخی گەروو (ی هورمز) ناگەڕێتەوە بۆ دۆخی بەر لە جەنگ".

