Ahmet Dursun
16 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 16 نیسان 2026
سەرۆکی پەرلەمانی ئێران، محەمەد باقر قالیباف لەگەڵ سهرۆك ئهركانی سوپای پاکستان، مارشاڵ عاسم مونیر کۆبووەوە کە نێوەندگیری لە كۆبوونهوهكانی نێوان تاران و واشنتۆن دەکات.
بەپێی هەواڵێکی تەلەڤيزیۆنی فەڕمی ئێران، قالیباف کە هاوکات سەرۆکایەتی شاندی دانوستانکاری ئێران دەکات لەو كۆبوونهوانهی لەگەڵ ئەمریکا بەڕێوە دەچن، لە تاران لەگەڵ سهرۆك ئهركانی سوپای پاکستان مونیر کۆبووەتهوە.
لە کاتێکدا هیچ زانیارییەک له بارهی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە بڵاونهكراوهتهوه، شاندە پاکستانییەکە بە سەرۆکایەتی مونیر دوێنێ بۆ ئەنجامدانی ڕاوێژ له بارهی خولی دووهەمی ئەو كۆبوونهوانهی بڕیاربوو لە نێوان تاران-واشنتۆن ئەنجام بدرێن و گەیاندنی پەیامی ئەمریکا بە ئێران، سەردانی تارانی کردبوو.
شاندەكهی پاکستان لەلایەن وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی پێشوازی لێکرابوو.
ئاژانسی هەواڵی نیمچه فەڕمی ئێران تەسنیم بڵاوی كردبووهوه كه تاران دوای کۆبوونەوە لەگەڵ شاندهكهی پاكستان بڕیار لەسەر قۆناغی داهاتووی گفتوگۆکان لەگەڵ ئەمریکا دەدات.