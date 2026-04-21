سەرۆکی پەرلەمانی ئێران قالیباف: "لەژێر سێبەری هەڕەشەدا دانوستاندن قبووڵ ناکەین"

Tolga Akbaba
21 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 21 نیسان 2026
سەرۆکی پەرلەمانی ئێران، محەمەد باقر قالیباف بە ئاماژەدان بەو گەمارۆ دەریاییەی ئەمریکا لە گەرووی هورمز جێبەجێی دەکات ڕایگهیاند: "لەژێر سێبەری هەڕەشەدا دانوستاندن قبووڵ ناکەین".
قالیباف لە ڕاگەیاندراوێکدا له تۆڕی کۆمەڵایەتیی باسی لهوه كرد سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ دەیەوێت لە ڕێگەی جێبەجێ کردنی گەمارۆی دەریایی و پێشێلکردنی ئاگربەست، مێزی گفتوگۆ بگۆڕێت بۆ مێزی خۆڕادەستکردن و شەرعییەت بدات بە شەڕخوازی.
گوتیشی: "لەژێر سێبەری هەڕەشەدا دانوستاندن قبووڵ ناکەین و، لە ماوەی دوو هەفتەی ڕابردوودا ئامادەکارییمان کردووە بۆ خستنەڕووی کارتە نوێیەکان لە گۆڕهپانهكهدا".