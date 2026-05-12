سەرۆکی پەرلەمانی ئێران قالیباف: "جگە لە قبووڵکردنی مافەکانی گەلی ئێران هیچ ڕێگایەکی دیكه‌ بوونی نییە"

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران، محەمەد باقر قالیباف سەبارەت بە پرۆسەی دانوستاندنی نێوان وڵاتەکەی و ئەمریکا ڕایگەیاند: "هەروەک چۆن لە ١٤ ماددەکەدا ئاماژه‌ی بۆ كراوه‌، جگە لە قبووڵکردنی مافەکانی گەلی ئێران، هیچ ڕێگایەکی دیكه‌ بوونی نییە".

لە هەژماری خۆی لە تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی، قالیباف ڕوونکردنەوەی له‌باره‌ی پرۆسەی دانوستاندنی نێوان ئێران و ئەمریکا بڵاوکردەوە.

قالیباف ڕایگه‌یاند: "هەروەک چۆن لە ١٤ ماددەکەدا ئاماژه‌ی بۆ كراوه‌، جگە لە قبووڵکردنی مافەکانی گەلی ئێران، هیچ ڕێگایەکی دیكه‌ بوونی نییە. تەواوی چاره‌كانی دیکە تەواو بێئەنجام دەبن. هەرچەندە دوابکەون باجدەرانی ئەمریکی ئەوەندەی دیکە تێچووی زیاتر لە گیرفانی خۆیان خەرج دەکەن".