سەرۆکی پەرلەمانی ئێران قالیباف بانگەشەی ئەکسیۆسی بەدرۆ خستەوە کە دەڵێت "ڕێککەوتنی ئێران-ئەمریکا نزیکە"

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و سەرۆکی شاندی دانوستانكار لەگەڵ ئەمریکا، محەمەد باقر قالیباف ئەو بانگەشەیەی میدیاکانی ئەمریکای بە تانەوتەشەرەوە بەدرۆ خستەوە کە باس لە نزیکبوونەوەی تاران و واشنتۆن دەکەن لە ڕێککەوتن.

لە پەیامێکدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تیی، قالیباف هەواڵی ئەکسیۆسی بە گاڵتەجاڕییەوە ڕەت کردەوە، کە پێشتریش چەندین جار هەواڵی "ڕێککەوتن نزیکە"ی بڵاوکردووەتەوە و سەرۆکی ئەمریکاش، دۆناڵد ترەمپ ناو به‌ ناو قسه‌ی له‌سه‌ر ده‌كات.

قالیباف ئاماژەی بە دەستەواژەی "Source: Trust Me Bro سه‌رچاوه‌: متمانه‌م پێ بكه‌ برا" کرد، کە لە تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تییدا بۆ گاڵتەکردن بەو بانگەشانەی بێ سەرچاوە و پشتڕاستنەکراوه‌ بەکاردێت و، دەربارەی هەواڵەکەی ئەکسیۆس وشەی "Faux"ی به‌كارهێنا کە بە واتای "ساختە و هەڵبەستراو" دێت، دەستەواژەی "Fauxios Operasyonu ئۆپەراسیۆنی فۆکسیۆس"ی بۆ بەکارهێنا.

دوێنێ ئەکسیۆس لە هەواڵێکدا کە پشتی بە چەند بەرپرسێکی ناونه‌هێندراوی ئەمریکی بەستبوو، بانگەشەی ئەوەی کرد ئێران و ئەمریکا نزیکن لە واژوو کردنی یاداشتی لێکتێگەیشتن بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ.