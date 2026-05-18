سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان لە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ئیدانەی هێرشی ئیسرائیلی بۆ سەر کەشتیگەلی جیهانی سومود کرد

Özcan Yıldırım
18 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 18 مای,س 2026
سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان لە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، بورهانەددین دوران ئیدانەی هێرشی ئیسرائیلی بۆ سەر کەشتیگەلی جیهانی سومود کرد و، ڕایگەیاند: "ئەو بەربەریی و نزمییەی حکوومەتی ئیسرائیل نیشانی دەدات، پێشێلکاریە بەرامبەر بەها مرۆییەکان، بنەما گەردوونییەکان و یاسا نێودەوڵەتییەکان و، هەرگیز جێی قبوڵ نییە".
سەبارەت بە هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر کەشتیگەلی جیهانی سومود، سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان لە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا دوران، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی NSosyal پەیامێکی بە زمانی ئینگلیزی بڵاوکردەوە.
دوران جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کەشتیگەلی جیهانی سومود پێکهاتەیەکی مەدەنییە و، چالاکوانانی ٤٠ وڵاتی تێدا بەشدارم و ئامانجیان شکاندنی ئەو گەمارۆ نامرۆڤانەیەیە کە خراوەتە سەر غەززە، هاوکات بە توندی ئیدانەی هێرشی ئیسرائیلی بۆ سەر کەشتیگەلەکە کرد لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا و، ڕایگەیاند: ڕایگەیاند: "ئەو بەربەریی و نزمییەی حکوومەتی ئیسرائیل نیشانی دەدات، پێشێلکاریە بەرامبەر بەها مرۆییەکان، بنەما گەردوونییەکان و یاسا نێودەوڵەتییەکان و، هەرگیز جێی قبوڵ نییە".
گوتیشی: "دامەزراوە پەیوەندیدارەکانمان بە وریاییەوە بەردەوامن لە ئەنجامدانی هەموو ئەو کارانەی پێویستن بۆ ئەوەی هاووڵاتیانمان و هاووڵاتیانی ئەو وڵاتانەی دیکەی ناو کەشتیگەلەکە بە سەلامەتی بگەڕێنەوە وڵاتەکانیان".