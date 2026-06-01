سەرۆکی دەزگای ھەواڵگریی تورکیا لە ئەنقەرە لەگەڵ شاندێکی حەماس کۆبووەوە - سەرۆکی دەزگای ھەواڵگریی تورکیا، ئیبراھیم کاڵن و شاندێکی بزووتنەوەی حەماس، قۆناغی دووەمی ڕێککەوتنی ئاگربەستیان لە غەززە تاوتوێ کرد.