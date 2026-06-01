سەرۆکی دەزگای ھەواڵگریی تورکیا لە ئەنقەرە لەگەڵ شاندێکی حەماس کۆبووەوە

İsmet Karakaş, Zahir Sofuoğlu
01 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 01 حوزەیران 2026
سەرۆکی دەزگای ھەواڵگریی تورکیا، ئیبراھیم کاڵن لە ئەنقەرە لەگەڵ سەرۆکی ئەنجوومەنی سەرکردایەتی بزووتنەوەی حەماس، محەمەد دەرویش و ئەندامانی مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەکە کۆبووەوەتەوە.
چەند سەرچاوەیەکی ئەمنی تورکیا ئاماژەیان بەوەداوە کە لە کۆبوونەوەکەدا، پێشھاتەکانی قۆناغی دووەمی ڕیککەوتنی ئاگربەست لە غەززە تاوتوێ کراوە.
بە گوتەی سەرچاوەکان لە کۆبوونەوەکەدا، شاندەکەی بزووتنەوەی حەماس پابەندبوونی بزووتنەکەیان بە ڕێککەوتنی ئاگربەست دووپات کردووەتەوە، ھەروەھا زانیارییان لەبارەی پێشیڵکارییەکانی ئیسرائیل لە ڕێککەوتنەکە خستووەتەڕوو.
ھەروەھا سەرچاوەکان ڕاشیانگەیاند ھەر لە کۆبوونەوەکەدا، باس لەو ھێرشانە کراوە کە سوپای ئیسرائیل لە میانی ڕۆژانیی جەژنی قورباندا بۆ سەر کەرتی غەززە ئەنجامیداون، ھەروەھا گفتوگۆکراوە لەبارەی ئەو ھەوڵانەی کە لەلایەن تورکیاوە بۆ جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ئاگربەست لە غەززە خراونەتەگەڕ.
سەرچاوەکان ئاماژەیان بەوەشدا کە لە میانی کۆبوونەوەکەدا، باس لەو یارمەتییە مرۆییانە کراوە کە تورکیا پێشکەشی فەڵەستینییەکانی لە کەرتی غەززە کردووە.
ھەروەھا سەرچاوەکان باسیان لەوەش کرد کە شاندەکەی بزووتنەوەی حەماس، سوپاسی سەرکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان-یان کردووە لەھەمبەر ئەو ھەوڵانەی کە تورکیا لە پێناو چەسپاندنی ئاشتی لە غەززە خستوویەتەگەڕ.