سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ کاردانەوەی بەرامبەر پۆستێكی بەڕێوەبەری پێشووی FBI کۆمی نیشان دا

Aybüke İnal Kamacı
30 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 30 نیسان 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کاردانەوەی بەرامبەر بڵاوكراوهیهكی وێنهیی بەڕێوەبەری پێشووی نووسینگەی لێکۆڵینەوەی فیدراڵی (FBI)، جەیمس کۆمی نیشاندا، کە تیایدا بەشێوەی ژمارە "٨٦ ٤٧" وێنەی چەند گوێچكهماسییهكی بڵاوکردووەتەوە.
لە هەژماری خۆی لە تۆڕی كۆمهڵایهتیی، سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ، ڕوونکردنەوەی لهبارهی پۆستهكهی بەڕێوەبەری پێشووی FBI کۆمی بڵاوكردهوه، کە لە ئایاری ٢٠٢٥دا وێنەی چەند گوێچكهماسییهكی لە کەنار دەریا بەشێوەی "٨٦ ٤٧" ڕیزکردوون، بهو هۆیهشهوه لە ٢٨ی نیساندا بە تۆمهتی هەڕەشەکردن لە سەرۆکی ئەمریکا داوای یاسایی لەسەر تۆمار كرا.
ترەمپ باسی لهوه كرد کە ٨٦ لە زمانی مافیادا بە واتای 'ئەو بکوژە' دێت و، ڕایگهیاند: "دەڵێن بە ٨٦ی بکە!. ٨٦ ٤٧یش واتا سەرۆک ترەمپ بکوژە. جەیمس کۆمی پۆلیسێکی گەندەڵە، یەکێکە لە خراپترینەکان و ئەمە زۆر باش دەزانێت. ههشت میل دوور، شهش پێ قووڵ. ئایا لەم بارەیەوە درۆی لەگەڵ FBIیش نەکردبوو؟ پێموایە وایە".
زاراوەی ٨٦ لە نێو خەڵکدا به واتای لەناوبردنی شتێک یان کەسێک دێت، ژمارە ٤٧یش وەک ئاماژەیەک بۆ سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ دەبینرێت کە ٤٧ههمین سەرۆکی وڵاتەکەیە.