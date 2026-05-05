سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ ڕایگەیاند لە جەنگێکی بچووکدان لەگەڵ ئێران

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئەو گرژییەی لەگەڵ ئێران هەیانە بە جەنگێکی بچووک ناوزەند کرد و، ڕایگه‌یاند: "لە ئێستادا کارەکان زۆر باش بەڕێوە دەچن. هێزی دەریاییان نییە، هێزی ئاسمانییان نییە، چەکی دژەفڕۆکەیان نییە، ڕادار و سەرکردەیان نییە، هیچیان نییە".

لە گوتارێکیدا لە میانی چالاکییەکی تایبەت بە گەشەپێدانی کارە بچووکەکان لە کۆشکی سپی، سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ باسی لە ڕۆژەڤی ئێران کرد.

ترەمپ باسی له‌وه‌ كرد هێرشەکانیان بۆ سەر ئێران کارێکی ڕاست بووه‌ و، پێویست بوو سەرۆکەکانی پێشوو ئەم هەنگاوەیان بنایە، بەڵام ئەمڕۆ ئەو ئەم ئەرکەی گرتووەتە ئەستۆ.

ترەمپ جەختی لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە کە ڕێگە نادەن ئێران ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی و، ڕایگه‌یاند: "لە ئێستادا کارەکان زۆر باش بەڕێوە دەچن. هێزی دەریاییان نییە، هێزی ئاسمانییان نییە، چەکی دژەفڕۆکەیان نییە، ڕادار و سەرکردەیان نییە، هیچیان نییە".

گوتیشی: "ئەو دۆخەی ئێستا تێیداین بە جەنگێکی بچووک ناوی دەبەم و، زۆر ناخایەنێت".

ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد له‌گه‌ڵ كۆتایهاتنی جەنگ نرخی وزە لە ئەمریکا بەخێرایی دادەبەزێت و، ڕایگه‌یاند: "بۆ ڕزگاربوون لەو شێتانەی خاوەنی چەکی ئەتۆمین و دەتوانن بە دوگمەیەک وڵاتان لەناو ببەن، ئەمە كارێكی دروست بوو بكرێت. بۆیە ناچار بووم ئەمە بکەم، چونکە بۆ ماوەی ٤٧ ساڵ بوو نەکرابوو. هیچ بژاردەیەکی دیکەمان نییە و زۆر شانازی دەکەم بە ئەنجامدانی ئەمە".