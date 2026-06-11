سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ ڕایگەیاند بە شێوەیەکی "فراوانتر و توندتر" هێرش دەکەنە سەر ئێران

Ayşe İrem Çakır, Zeynep Katre Oran
11 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 11 حوزەیران 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژهی بهوه كرد دوای ئەو هێرشانەی شەوی ڕابردوو کرانە سەر ئێران، ئەمشەو هێرشی "فراوانتر و توندتر" ئەنجام دەدرێن.
ترەمپ لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە بۆ کەناڵی فۆکس نیوز دووا و باسی له دوایین هێرشەکانی سەر ئێران كرد.
ترەمپ باسی لهوه كرد كه دوای هێرشەکانی دوێنێ بۆ سەر ئێران، هێرشەکانی ئەمشەو "فراوانتر و توندتر" دەبن و، ڕایگهیاند: "نامەوێت ئۆپەراسیۆنی زەمینی ئەنجام بدەم، بەڵام ئەگەر پێویست بکات، دەتوانین گرووپێکی بچووکی سەربازان بنێرین و تەواوی ئەو ناوچەیە کۆنترۆڵ بکەین".
دۆناڵد ترەمپ بانگەشەی ئهوهی كرد کە فڕۆکە ئەمریکییەکان بەسەر ئاسمانی تاراندا دەفڕن، بەڵام ئێران دهرکی پێ ناکات و، گوتی: "هیچ شتێک لە هێزی دەریایی، فڕۆکەخانەکان و دژەفڕۆکەکانی ئێران نەماوە".
ترەمپ ڕەخنەی لە هەڵوێستی میدیاکان گرت لەسەر پرسی ئێران و، باسی لهوه كرد تەنانەت ئەگەر ئێرانیش خۆشی بەدەستەوە بدات، میدیاکان وەک سەرکەوتنی ئێران نیشانی دەدەن.
لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەوەی ئایا ژێرخانە هەستیارەکانی ئێران دەکرێنە ئامانج یان نا، ترەمپ ئاماژەی بە کاریگەریی هەنگاوێکی لەو شێوەیە لەسەر هاووڵاتیانی مەدەنی کرد و، گوتی: "پێم باشترە ئەمە نەکەم، چونکە خەڵک باجەکەی دەدەن".
ترەمپ ڕووی دەمی کردە هاوولاتیانی ئێران و، گوتی: "پەیامم بۆ گەلی ئێران ئەوەیە كه لایەنی بەرامبەر چەکی هەیە، بەڵام خۆیان دەترسن چونکە چەکیان نییە. خۆپیشاندان ساز دەکەن و تەقەیان لێ دەکرێت".
لە وەڵامی پرسیارێکدا، ترەمپ دووپاتی کردەوە "ئەو چەکانەی بۆ پشتیوانی خۆپیشاندەرانی ئێرانی ناردبوویان، لای گرووپە کوردەکانی ناوچەکە ماونەتەوە".
سهرۆكی ئهمریكا ترەمپ، باسی لەوەیش کرد سەرەتا دژی پلانی ناردنی چەک بووە، هۆکارهكهشی گومانی بووە لەوەی گرووپە کوردەکان چەکەکان بۆ خۆیان بشارنهوه.
گوتیشی: "کوردەکان ئێمەیان بێئومێد کرد، بەڵام کوردەکان ئەمە لەبیر ناکەم".