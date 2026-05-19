سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ ڕایگەیاند بۆ ماوەیەکی کاتیی هێرشەکانی سەر ئێرانم دواخست

Hakan Çopur
19 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 19 مای,س 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد هەندێک لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەو دانوستانانەی لەگەڵ ئێران ئەنجامی دەدەن، لە گەیشتن بە ڕێککەوتن نزیک بوونەتەوە و، ڕایگەیاند: "(هێرشی نوێ بۆ سەر ئێران) ئەمەم بۆ ماوەیەکی کاتی دواخست، هیوادارم بۆ هەمیشە بێت، بەڵام پێدەچێت تەنیا بۆ ماوەیەکی کاتیی بێت".
دوای بەشداری کردنی لە چالاکییەک لە کۆشکی سپی، ترەمپ وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی سەبارەت بە ڕۆژەڤی ئێران دایەوە.
ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد کە سەرکردەکانی سعوودیە، ئیمارات و قەتەر پەیوەندیان پێوەکردووە و پێیان ڕاگەیاندووە کە لە دانوستانەکانیان لەگەڵ ئێران لە ڕێککەوتن نزیک بوونەتەوە، لەبەرئەوە هێرشی پلان بۆ دانراوی سەر ئێرانیان دواخستووە.
سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ باسی لەوە کرد پلانی هێرشی نوێ بۆ سەر ئێرانیان بۆ ڕۆژی سێ شەممە (١٩ی ئایار) دانابوو، گوتیشی: "ئەمەم بۆ ماوەیەکی کاتی دواخست؛ هیوادارم بۆ هەمیشە بێت، بەڵام پێدەچێت تەنیا بۆ ماوەیەکی کاتیی بێت. ئێمە دانوستانی زۆر فراوان لەگەڵ ئێران دەکەین و دەبینین ئەنجامەکەی چی دەبێت".
هەروەها ترەمپ جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە سەرکردەی ئەو سێ وڵاتە داوایان کردووە بەهۆی ئەوەی دانوستانەکان لەگەڵ ئێران گەیشتوونەتە کۆتایی، هێرشەکان بۆ ماوەی ٢-٣ ڕۆژ دوابخرێن، ئەویش داواکەی پەسەند کردوون.
گوتیشی: "لە ئێستادا ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئێران دانوستان دەکەن و ئەگەری گەیشتن بە ڕێککەوتن زۆرە. ئەگەر بتوانین بەبێ وێرانکردنی ئەوان (ئێران) بگەینە ئەو ڕێککەوتنە، زۆر دڵخۆش دەبم. ئەگەر ڕێککەوتنەکە بکرێت، ئێران بە هیچ شێوەیەک ناتوانێت ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی".