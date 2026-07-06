Can Hasasu
06 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 06 تەمووز 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ دوای كۆبوونهوهکانی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە، لەگەڵ سەرۆکی ئۆکراینا، ڤۆلۆدیمێر زێلێنسکی و سەرکۆماری سووریا، ئەحمەد شهرع کۆدەبێتەوە.
جێگری یەکەمی گوتەبێژی کۆشکی سپی، ئانا کێلی لە کۆنگرهیهکی ڕۆژنامەوانیی هاوبەشدا لەگەڵ باڵیۆزی ئەمریکا لە ناتۆ، مات ویتکەر زانیاریی نوێی سەبارەت بە سەردانەکەی ئەنقەرە بڵاوکردەوە.
لە کۆنگره ڕۆژنامەوانییه هاوبەشهكهدا ئاماژە بەو كۆبوونهوه دووقۆڵییانە کرا کە سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ لە دوای كۆبوونهوه و دیدارەکانی لووتکەی ناتۆ له ئەنقەرە ئەنجامیان دەدات. لەو چوارچێوەیەشدا ترهمپ ڕۆژی چوارشەممە لە ئەنقەرە دوای بەرنامەی لووتکەی ناتۆ لەگەڵ زێلێنسکی و شهرع کۆدەبێتەوە.
ویتکەر ئاماژەی بە خەرجییەکانی بەرگریی هاوپەیمانێتییەکە و دابەشکردنی بارگرانییەکان کرد و، باسی لهوهكرد کە لووتکەکە لە ڕوانگەی داهاتووی هاوپەیمانێتییەکەوە ئاستێکی هەستیارە.
هاوكات کێلی هەندێک وردەکاریی سەبارەت بە بەرنامەی سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ لە ئەنقەرە لە چوارچێوەی لووتکەی سەرکردەکانی ناتۆدا بڵاوکردەوە.
بەپێی ڕاگەیاندراوی کۆشکی سپی، ترەمپ ڕۆژی سێشەممە دەگاتە ئەنقەرە.
چاوەڕێ دەکرێت ترەمپ لەلایەن سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغانەوە له ڕێوڕەسمێکی فەرمییدا پێشوازی لێ بکرێت.
ترەمپ سەرەتا بەشداری لە ئێوارەخوانی سەرکردەکانی ناتۆدا دەکات و ڕۆژی چوارشەممە لە دانیشتنی سەرکردەکانی ناتۆ و وێنەی خێزانییدا ئامادە دەبێت.
دواتر ترەمپ لەو کۆنگره ڕۆژنامەوانییەی لە دوای كۆبوونهوهكانی لەگەڵ زێلێنسکی و شهرع سازی دەکات، لێدوان لەبارەی دیدارەکانی لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ تورکیا دەدات و، هەمان ئێوارەش دەگەڕێتەوە بۆ واشنتۆن.