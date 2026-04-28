سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ لەگەڵ سێرینا ویلیامز یاری تێنسی کرد

Aybüke İnal Kamacı
28 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 28 نیسان 2026
سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ لەگەڵ یاریزانی تێنسی ئەمریکی، سێرینا ویلیامز یاری تێنسی ئهنجام دا.
لە هەژماری خۆی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان، ترەمپ ڤیدیۆیەکی ئەو ساتانەی بڵاو کردەوە کە لەگەڵ یاریزانی ناوداری تێنس ویلیامز یاری تێنس دهكات.
لە ڤیدیۆکەدا ئاماژە بەوە کراوە ترەمپ لە ویلایەتی ڤێرجینیا ناوەندێکی پەرەپێدانی تێنسی کردووەتەوە.
لە دیمەنەکاندا ئهوه بهدیدهكرێت كه سهرۆكی ئهمریكا لە "ترەمپ ناشناڵ کڵەب" لە نزیک دامەزراوەکە لەگەڵ ویلیامز یاری تێنسی یاری دەکات و، جلی فەرمی لەبەردایە بەڵام پێڵاوەکانی داکەندووە.