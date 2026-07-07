سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ: "(سزاکانی کاتسا) نامانەوێت سزا بەسەر دۆستەکانماندا بسەپێنین"

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی بەوە كرد کە لەگەڵ وەزیرە پەیوەندیدارەکان سەرقاڵن بۆ هەڵگرتنی یاسای بەرەنگاربوونەوەی نەیارانی ئەمریکا لە ڕێگای سزاکانەوە (کاتسا) لەسەر تورکیا و، ڕایگه‌یاند: "نامانەوێت سزا بەسەر دۆستەکانماندا بسەپێنین. دۆخەکە زۆر سادەیە. زۆر کەس هەن دەتوانین سزایان بەسەردا بسەپێنین و دەشیسەپێنین، بەڵام نامانەوێت سزا بەسەر دۆستەکانماندا بسەپێنین".

ترەمپ کە به‌مه‌به‌ستی بەشداری کردن لە ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ له‌ ئەنقەرەیه‌، بە میوانداری سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار بۆ ڕۆژنامه‌نووسان دووا.

دۆناڵد ترەمپ بە سوپاسگوزاری دەستی بە قسەکانی کرد و، ڕایگه‌یاند: "وەک هەمووان دەزانن، زۆر هەواڵ لەسەر ئەم بابەتە كراوه‌. ئێمە هاوڕێی زۆر باشی یەکترین".

سه‌رۆكی ئه‌مریكا ترەمپ، باسی له‌ جوانی فرۆكه‌خانه‌ی ئه‌نقه‌ره‌ كرد و، ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد بینینی فڕۆکەخانەیەکی لەم شێوەیە زۆر سەرنجڕاکێشە و، ڕایگه‌یاند: "فڕۆکەخانەکە بە ڕاستی زۆر جوانە. ئەو ڕێگایانەش کە دەچن بۆ فڕۆکەخانەکە نوێ و زۆر جوان بوون".

ترەمپ جەختی له‌سه‌ر ئه‌وه‌ کردەوە کە دەزانرێت تورکیا به‌ سەرکردایەتی سەرکۆمار ئەردۆغان لە ڕووی سەربازییەوە وڵاتێکی زۆر بەهێزە و، گوتی: "خاوەنی بڕێکی زۆر لە کەرەسته‌كانمانن و ژمارەیەکی زۆریش سەربازی نایابیان هەیە. تورکیا وڵاتێکە نابێت کەم سەیر بکرێت. سەرنجڕاکێشترین لایەنیش ئەوەیە کە بەهۆی پەیوەندییەکانی نێوانمانەوە هەموو شتێک زۆر باش بەڕێوەچووه‌".

هه‌روه‌ها ترەمپ تیشكی خسته‌ سه‌ر ئەوەی لە سەرەتاوە لەگەڵ سەرکۆمار ئەردۆغان تەباییەکی باش و پەیوەندییەکی نایابیان هەبووە و، باسی له‌وه‌ كرد کە لە کۆبوونەوەکانیاندا تاوتوێی بازرگانیی، پرسە سەربازییەکان و گەلێک بابەتی دیکە له‌نێویشیاندا ئێران دەکەن.

ترەمپ باسی له‌وه‌ كرد کە بازرگانییەکی زۆر چڕ و بەرهەمهێنانی نایاب لەگەڵ تورکیادا ئەنجام دەدەن، ئه‌وه‌یش کاریگەری زۆر گەورەی لەسەر هەردوو وڵات دروستکردووە و، ڕایگه‌یاند: "له‌به‌رئه‌وه‌ بە دڵنیاییەوە ئەمە بابەتێکە ڕەچاوی دەکەین. ئەمە فڕۆکەیەکی نایابە، باشترینە، لە ئێستادا بە جیاوازییەکی زۆر باشترین فڕۆکەیە، ئەمە بە دڵنیاییەوە بژاردەیەکە کە بڕیاری لەسەر دەدەین".

"پەیوەندییەکی باشترمان لەگەڵ تورکیادا هەیە"

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە فڕۆکە جەنگییەکانی F-35، ترەمپ ئاماژەی بەوە كرد پەیوەندییەکانیان لەگەڵ تورکیا زۆر باشە و، ڕایگه‌یاند: "پێموایە زۆر کەس، دەتوانم بڵێم کە زۆر کەس هه‌ن بەوانەشی لێرە دانیشتوون، دەڵێن بۆچی ئەمە نەکەین؟ پەیوەندییەکی باشترمان لەگەڵ تورکیادا هەیە. تورکیا لە زۆر ڕووەوە زۆر بەوەفاتر بووە لە هاوبەشەکانی دیکەمان کە چاوەڕوانمان دەکرد بەوەفا بن. بۆیە ئەمە بە دڵنیاییەوە بابەتێکە شایەنی ڕەچاوکردنە. ئەمە فڕۆکەیەکی نایابە، باشترینە، لە ئێستادا بە جیاوازییەکی زۆر باشترین فڕۆکەیە و بە دڵنیاییەوە بژاردەیەکە کە بڕیاری لەسەر دەدەین".

سه‌رۆكی ئه‌مریكا ترەمپ، باسی له‌وه‌ كرد بەهۆی ئەوەی سەرکۆمار ئەردۆغان هەموو هەوڵێکی داوه‌ له‌ پێناو لووتکەی ناتۆ، هەستی کردووە پێویستە بەشداری تێدا بکات و، گوتی: "هاتن بۆ تورکیا یان هەر شوێنێکی دیکە، ڕووداوێکی گەورەیە".

"(تورکیا) لە ڕووی سەربازییەوە وڵاتێکی زۆر بەهێزە"

تره‌مپ باسی له‌ چالاكییه‌ ئابوورییه‌كانی ئەمریکای كرد و، جەختی لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە کە لە بواری بازرگانییدا پەیوەندی نایابیان لەگەڵ هەندێک وڵاتدا هەیە و، تورکیاش یەکێکە لەوان.

هاوكات ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد تورکیا پێویستە پابەند بێت بە ئەنجامدانی چاکسازی و چاودێری بزوێنەری ئەو فڕۆکانەی لە ئەمریکای کڕیوون، چونكه‌ گرنگی بەم بابەتە ده‌دات.

سه‌رۆكی ئه‌مریكا ترەمپ، تورکیای به‌ هاوپەیمانانێکی نایاب بۆ ئەمریکا ناوزه‌ند كرد و، سەبارەت بە جەنگی ئەمریکا/ئیسرائیل و ئێران ڕایگه‌یاند: "تورکیا دەیتوانی لە بەرەی بەرامبەر بێت، ئەوان ئێران زۆر باش دەناسن و لە کێشەکانی پەیوەست بە ئێران بەئاگان، بەڵام (تورکیا) و چەند وڵاتێکی دیکە لە هاوکاری کردندا ڕۆڵێکی زۆر گرنگیان گێڕا. دەەیانتوانی بچنە ناو ململانێکەوە، دەبیستم هەندێک کەس باسی پەیوەندییەکانیان لەگەڵ ئیسرائیل دەکەن. دەکرێت بچوونایەتە ناو ململانێکەوە. لە ڕووی سەربازییەوە وڵاتێکی زۆر بەهێزن، بەڵام ئەمەیان نەکرد. دەەیانتوانی لەو ململانێیەدا لە لایەنەکەی دیکەوە بەشدار بن، بەڵام ڕەنگە بەهۆی منەوە ئەمەیان نەکردبێت".

ترەمپ ڕاشیگه‌یاند: "لە ڕووی پەیوەندییەکانی نێوانمان هەڵوێستێکی نائاساییان نیشان دا، لەوانەش هەوڵدان بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ لەگەڵ ئێران".

"پوتین ڕێزێکی زۆر بۆ ئەردۆغان دادەنێت"

دۆناڵد ترەمپ ئاماژەی بەوە كرد دوێنێ لەگەڵ سەرۆکی ڕووسیا، ڤلادیمێر پوتین و دواتر لەگەڵ سەرکۆماری ئۆکراینا، ڤۆلۆدیمێر زێلێنسکی گفتوگۆی كردووه‌، باسی له‌وه‌ كرد کە بڕوای وایە هەردوولا دەیانەوێت بگەنە ڕێککەوتن.

ترەمپ جەختی له‌سه‌ر ئه‌وه‌ كرده‌وه‌ سه‌رۆكی ڕووسیا پوتین ڕێزێکی زۆر بۆ سه‌ركۆمار ئەردۆغان دادەنێت و، گوتی: "زۆر جێگەی داخە (جه‌نگی ڕووسیا-ئۆكراینا) هێندە درێژەی کێشا، بەڵام پێموایە ئەنجامێک بەدەست دێت و سەرکۆماریش لەم بابەتەدا هاوكارمان دەبێت".

سه‌رۆكی ئه‌مریكا ترەمپ، باسی له‌وه‌ كرد گفتوگۆكه‌ی لەگەڵ پوتین زۆر باش بووە و، چاوەڕوان دەکات ئەم بابەتە لە داهاتوویەکی نزیکدا چارەسەر ببێت.

ترەمپ ئاماژەی بەوەیش كرد جەنگی ڕووسیا و ئۆکراینا زیاتر کێشەی ئەورووپایە نەک ئەمریکا، ئه‌مان تەنیا دەیەوێت ژیانی مرۆڤەکان ڕزگار بکه‌ن و،، ڕایگه‌یاند: "ئەم کێشەیە چارەسەر دەکەین، سەرکۆمار ئەردۆغان هاوشێوه‌ی ئه‌وه‌ی لە بابەتی ئێراندا یارمەتیدەر بوو، لە چارەسەرکردنی ئەمەشدا یارمەتیمان دەدات".

"نامانەوێت سزا بەسەر دۆستەکانماندا بسەپێنین"

سه‌رۆكی ئه‌مریكا ترەمپ، ئاماژەی به‌وه‌ كرد کە لەگەڵ وەزیرە پەیوەندیدارەکان سەرقاڵن دەرهێنانی تورکیا لە ژێر سزاکانی یاسای بەرەنگاربوونەوەی نەیارانی ئەمریکا لە ڕێگای سزاکانەوە (کاتسا) و، گوتی: "نامانەوێت سزا بەسەر دۆستەکانماندا بسەپێنین. دۆخەکە زۆر سادەیە. زۆر کەس هەن دەتوانین سزایان بەسەردا بسەپێنین و دەشیسەپێنین، بەڵام نامانەوێت سزا بەسەر دۆستەکانماندا بسەپێنین".

ترەمپ به‌ ئاماژه‌دان به‌وه‌ی پەیوەندییەکی زۆر باشی لەگەڵ سەرکۆماری سووریا، ئەحمەد شەرع هەیە، ڕایگه‌یاند: لە ماوەی ساڵ و نیوێکدا تەواوی وڵاتەکەی یه‌كخسته‌وه‌، به‌مه‌یش کارێکی نایابی ئەنجامدا".

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەو بڵاوکراوەیەی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا لەبارەی سەرۆکوەزیرانی ئیتاڵیا، جۆرجیا میلۆنی نووسیبووی "بڕیاری دوورخستنەوەی پێویستە"، ترەمپ باسهی له‌وه‌ كرد لە ئێستادا پەیوەندییەکانیان خراپە و بەهۆی ڕەتکردنەوەی هاوکارییەکانی ئیتاڵیا بۆ ئەمریکا لە بابەتی ئێران و گەرووی هورمز پەیوەندییەکان خراپتر بوون.

سه‌باره‌ت به‌ پرسی گرینلاند، تره‌مپ بە پێویستی زانی گرینلاند لەلایەن ئەمریکاوە کۆنترۆڵ بکرێت نەک دانیمارک، ڕأیگه‌یاند: "ئەگەر ئەوان بەمە ڕازی نەبن، سەرەڕای ئەو هەموو پارەیەی بۆ هاوکاریکردنیان لە پرسی ڕووسیادا خەرجمان کردووە و ناچاریش نەبووین بیبەخشین، دەتوانین تەواوی سەربازەکانمان لە ئەورووپا بکشێنینەوە، چونکە ڕەنگە تێبینیتان کردبێت کە ئەورووپا بە بەراورد بە ٢٠ ساڵ لەمەوبەر بووەتە شوێنێکی زۆر جیاواز، زۆر زۆر جیاواز. پێویستە لەسەر پرسەکانی کۆچ و وزە بەئاگا بن. ئەگەر لەم دوو بابەتەدا هۆشیار نەبن، ئیتر شوێنێک نامێنێت بە ناوی ئەورووپا".