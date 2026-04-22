سەرۆکی ئەمریکا: "ئێران لە ڕووی داراییەوە لە لێواری داڕماندایە" سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند کە ئێران دەیەوێت بەپەلە گەرووی ھورمز بکاتەوە، چونکە بەھۆی داخستنی گەرووکەوە ڕۆژانە ٥٠٠ ملیۆن دۆلار لەدەست دەدات.

سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوەداوە کە ئێران بەھۆی داخستنی گەرووی ھورمزەوە، ڕۆژانە ٥٠٠ ملیۆن دۆلار لە دەست دەدات، جگە لەوەش ئێستا سەرباز و پۆلیس لە ئێران گلەیی لە وەرنەگرتنی مووچەکانیان دەکەن.

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ لە پۆستێکی دیکەدا ڕاگەیاندووە کە بەھۆی گەمارۆکەی ئەمریکاوە، ئێران دەیەوێت گەرووی ھورمز دابخات بۆ ئەوەی ڕوخساری خۆی بپارێزێت.

ئاماژەی بەوەشداوە، ئەگەری گەرووی ھورمز بکرێتەوە، ئەوە ھیچ ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێراندا ناکەن.



