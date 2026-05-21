سەرۆکوەزیرانی کەنەدا کاردانەوەی بەرامبەر مامەڵەی خراپی ئیسرائیل لەگەڵ چالاکوانانی کەشتیگەلی جیهانی سومود نیشان دا

سەرۆکوەزیرانی کەنەدا، مارک کارنی ئاماژەی بەوە کرد مامەڵەی خراپی ئیسرائیل لەگەڵ چالاکوانانی کەشتیگەلی جیهانی سومود جێگەی قبوڵ نییە و، باڵیۆزی ئیسرائیل بانگهێشتی وەزارەتی دەرەوە دەکرێت.

لە پەیامێکدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، کارنی کاردانەوەی بەرامبەر مامەڵەی خراپی ئیسرائیل لەگەڵ چالاکوانانی کەشتیگەلی جیهانی سومود نیشان دا و، ڕایگەیاند: "ئەو مامەڵە قێزەونەی بەرامبەر مەدەنییەکانی ناو کەشتیگەلەکە کراوە، لەوانەش ئەوەی لەو دیمەنانەدا بەڵگەدار کراوە کە (وەزیری ئاسایشی نەتەوەیی ئیسرائیل) ئیتامار بن غڤیر بڵاوی کردووەتەوە، جێگەی قبوڵ نییە".

کارنی ئەرکەکانی ئیسرائیلی بۆ دەستەبەری پاراستنی ئەمنی و سەلامەتی هاووڵاتیانی کەنەدی ناو کەشتیگەلی جیهانی سومود وەبیرهێنایەوە و، باسی لەوە کرد وەزیری دەرەوە، ئانیتا ئاناند، ڕێنمایی داوە بە بەرپرسان بۆ ئەوەی باڵیۆزی ئیسرائیل بانگهێشتی وەزارەتی دەرەوە بکرێت بۆ داوای پاراستنی مافەکانی هاووڵاتیانی کەنەدا.

گوتیشی: "وەک وەڵامێک بۆ کردە توندوتیژە دووبارەکانی بن غڤیر، سزای توندمان بەسەردا سەپاندووە کە سڕکردنی سامان و قەدەغەکردنی گەشتکردن دەگرێتەوە. دەبێت پاراستنی مەدەنییەکان و ڕێزگرتن لە شکۆی مرۆڤ لە هەر شوێن و کاتێکدا ڕەچاو بکرێت".