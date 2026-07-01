سەرۆکوەزیرانی پێشووی ئیسرائیل: "ناتانیاهو ئیدی ناتوانێت وڵات به‌ڕێوه‌به‌رێت و بووه‌ته‌ دیلی وه‌زیره‌ ڕاستڕه‌وه‌كان"

سەرۆکوەزیرانی پێشووی ئیسرائیل، نەفتالی بێنێت ئاماژەی بەوە کرد سەرۆکوەزیران، بنیامین ناتانیاهو لە نێوان وەزیرە ڕاستڕەوە توندڕەوەکان ئیتامار بن غفیر و بیزالێل سمۆتریچ و پارتە ئۆرسۆدۆکسە توندڕەوەکان (هاریدی)دا گیریخواردووە و، توانای بەڕێوەبردنی وڵاتی بە تەواوی لەدەستداوە.

لە چاوپێکەوتنێكدا لەگەڵ بلۆگەری ئەمریکی، ماریۆ نەوفەل، بێنێت هەڵسەنگاندنی بۆ سیاسەتی ناوخۆیی ئیسرائیل و ئەو شه‌ڕ و پێکدادانانە کرد کە لەسەر سنوورەکانی غەززە و لوبنان بەردەوامن.

بێنێت باسی له‌وه‌ كرد ناتانیاهو کۆنترۆڵی بەسەر حکوومەتەکەیدا لەدەستداوە و، ڕایگه‌یاند: "بیبی (ناتانیاهو) ئیدی ناتوانێت قسەی خۆی بەسەر کابینەکەیدا بسەپێنێت. بن غفیر بە لایەکدا ڕایدەکێشێت و سمۆتریچ بە لایەکی دیکەدا، پارتە ئۆرسۆدۆکسە توندڕەوەکانیش بە ئاڕاستەیەکی دیکەی تەواو جیاوازدا گوشاری دەخەنە سەر. لەبەر ئەوەی ناتانیاهو بۆ مانەوە لە دەسەڵاتدا پێویستی بە هەموو ئەم ناوانە هەیە، ناتوانێت ئەو هێزە لە خۆیدا بدۆزێتەوە کە بە هیچ کامێکیان بڵێت نەخێر".

هه‌روه‌ها بێنێت ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد کە حکوومەتی ئێستا بووەتە دیلی لایەنە توندڕەوەکان و، گوتی: "لە حکوومەتەکەی خۆمدا شوێنم بۆ هیچ گەمژەیەک نەدەهێشتەوە کە لێدوانی گەمژانەی هاوشێوەی بن غفیر و سمۆتریچ بدات. تەنانەت ڕێگەم بە بن غفیر نەدا بێتە ناو کابینەکەوە. ئەگەر یەکێک لە حکوومەتەکەم هەستابا و بەم شێوە بێمانایە قسەی بکردایە، دەستبەجێ سنوورم بۆ داده‌نا، بەڵام ناتانیاهو بەهۆی ئەوەی بوونی بەوانەوە بەستراوەتەوە، ئیتر ناتوانێت ئەم کارە بکات".

بێنێت بە ئاماژەکردن بەوەی تێکچوونی ناوبانگی نێودەوڵەتیی ئیسرائیل و گۆشەگیریی دیپلۆماسییەکەی دەرەنجامی هەڵەکانی خودی حکوومەتەکەیە نەک پروپاگەندەی دەرەکی و، باسی له‌وه‌یش كرد کە جەنگە درێژخایەنەکان پێچەوانەی بیروباوەڕی ئیسرائیلن و ئابووریی وڵاتەکەیان ڕووبەڕووی داڕمان کردووەتەوە و، سەرەڕای دژایەتی کردنی بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی فەڵەستین و بینینی ئێران بە هەڕەشەی گەورە، ستراتیجی سەربازی ئێستایان زیان بە ئیسرائیل دەگەیەنێت.

سەرۆکوەزیرانی پێشووی ئیسرائیل بێنێت، ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو درێژەکێشانی جەنگ لە غەززە و لوبنان ئابووریی ئیسرائیل دادەڕزێنێت و، جەختی لە پێویستیی دامەزراندنی حکوومەتێکی ژیر کردەوە بۆ سەرلەنوێ بنیاتنانەوەی پەیوەندییەکان لەگەڵ میسر، ئوردن و ئیمارات بۆ کۆتاییهێنان بەم پێکدادانە بێ کۆتاییانە.