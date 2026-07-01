سەرۆکوەزیرانی پێشووی ئیسرائیل: "ناتانیاهو ئیدی ناتوانێت وڵات به‌ڕێوه‌به‌رێت و بووه‌ته‌ دیلی وه‌زیره‌ ڕاستڕه‌وه‌كان"