سەرۆکوەزیرانی پاکستان، سەرۆکوەزیرانی پاکستان، شەھباز شەریف ڕایگەیاند کە ھەفتەی داھاتوو سەردانی ئێران دەکات و لە میانیدا بەشداری لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی تەرمی ڕابەری باڵای پێشووی ئەو وڵاتە، عەلی خامنەیی دەکات.

سەرۆکوەزیرانی پاکستان بەشداری لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی عەلی خامنەیی دەکات سەرۆکوەزیرانی پاکستان، سەرۆکوەزیرانی پاکستان، شەھباز شەریف ڕایگەیاند کە ھەفتەی داھاتوو سەردانی ئێران دەکات و لە میانیدا بەشداری لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی تەرمی ڕابەری باڵای پێشووی ئەو وڵاتە، عەلی خامنەیی دەکات.

سەرۆکوەزیرانی پاکستان، سەرۆکوەزیرانی پاکستان، شەھباز شەریف ڕایگەیاند، بەشداری لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی تەرمی ڕابەری باڵای پێشووی ئێران، عەلی خامنەیی دەکات.

ڕۆژی ٢٨ی شوباتی ئەمساڵ، عەلی خامنەیی لە ئاکامی ھێرشێکی ئاسمانیی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر تاران کوژرا.

شەھباز شەریف لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی ھاوبەشدا لەگەڵ سەرکۆماری ئێران، مەسعود پزیشکیان لە ئیسلام ئاباد ئاماژەی بەوەدا کە ھەفتەی داھاتوودا سەردانی ئێران دەکات و لە میانیدا بەشداری لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی تەرمی ڕابەری باڵای پێشووی ئەو وڵاتە، عەلی خامنەیی دەکات.

ھەروەھا سەرۆکوەزیرانی پاکستان ئاماژەی بەوەشدا کە عەلی خامنەیی "سەرکردەیەکی خاوەن دیدێکی مەزن"بوو.

سەرۆکوەزیرانی پاکستان، سەرۆکوەزیرانی پاکستان، شەھباز شەریف کە کۆبوونەوەکانی نێوان پاکستان و ئێران، بە ساتێکی مێژوویی لەقەڵەمدا.



