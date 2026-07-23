سەرۆکوەزیرانی عێراق لەلایەن سەرکۆماری ئێرانەوە پێشوازی لێکرا سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی دوای گەیشتنی بۆ تاران لەلایەن سەرکۆماری ئێران، مەسعود پزیشکیان پێشوازی لێکرا و دواتر کۆبوونەوە.