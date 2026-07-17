سەرۆکوەزیرانی عێراق زەیدی لە ئەمریکا لەگەڵ ئێکسۆن مۆبیل گفتوگۆی كرد له‌باره‌ی هاریکاریی لە پرۆژەکانی نەوت و پاڵاوگه‌دا