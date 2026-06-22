سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا، کیه‌ر ستارمەر: "تا ئەو کاتەی ڕێبەرێکی نوێ هەڵدەبژێردرێت لە پۆستی سەرۆکوەزیران بەردەوام دەبم و، بەرلەوەی لە مانگی ئەیلوولدا پەرلەمان سەرلەنوێ کۆببێتەوە، ڕێبەرە نوێیەکە دەستبەکاردەبێت".

سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا ستارمەر ده‌ستی له‌ پۆستی سه‌ركردایه‌تی پارتی كرێكاران كێشایه‌وه‌ سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا، کیه‌ر ستارمەر: "تا ئەو کاتەی ڕێبەرێکی نوێ هەڵدەبژێردرێت لە پۆستی سەرۆکوەزیران بەردەوام دەبم و، بەرلەوەی لە مانگی ئەیلوولدا پەرلەمان سەرلەنوێ کۆببێتەوە، ڕێبەرە نوێیەکە دەستبەکاردەبێت".

سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا، کیه‌ر ستارمەر ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد نەیویستووە وەک ڕێبەر خۆی لە هەڵبژاردنی داهاتووی پارته‌كه‌دا ببینێتەوە، له‌به‌رئه‌وه‌ دەستی لەکارکێشاوه‌ته‌وه‌.

لە گوتارێكیدا لەبەردەم نووسینگەی سەرۆکوەزیران، ستارمەر باسی له‌وه‌ كرد ئەو ڕۆژەی وەک سەرۆکوەزیران هەڵبژێردرا، بەنرخترین و پڕ لە شانازترین ڕۆژی ژیانی بووە.

ستارمەر بە ئاماژەکردن بەوەی دەرفەتی گۆڕینی ژیانی ملیۆنان کەسی لە وڵاتەکەدا بە ئاڕاستەیەکی ئەرێنییدا بۆ ڕەخساوە و، گوتی: "ئەم گه‌شته‌ ئاسان نەبوو. شه‌ش ساڵ لەمەوبەر پارتێکی کرێکارانم وەرگرت کە لە ڕووی سیاسیی، دارایی و ئەخلاقییەوە داڕمابوو. پێشتر چەندین جار پێم دەگوترا کە پارتەکەم کۆتایی هاتووە و بووەتە ڕابردوو و جگە لەوەی ناتوانین بە تەنیا ببینە دەسەڵاتدار، تەنانەت ناتوانین زۆرینەش بەدەست بهێنین".

كیه‌ر ستارمەر بە ئاماژەکردن بەوەی بە گۆڕینی پارتەکە ئەو کەسانەیان سەرسام کردووە کە ئەم قسەیەیان دەکرد، گوتی: "کۆتاییمان بە دژەجولەکەیی لە نێو پارتەکەدا هێنا و متمانەمان لە بوارەکانی ئابووریی، بەرگریی و ئاسایشی نیشتمانییدا بنیات نا".

ستارمەر جەختی لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە کاریان کردووە بۆ ئەوەی بەریتانیا بکەنە شوێنێکی دادپەروەرتر و زانیاریی وردی دەربارەی کارەکانی لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا بڵاو کردەوە.

سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا ستارمەر، ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو كه‌ تا ئەو کاتەی ڕێبەرێکی نوێ هەڵدەبژێردرێت لە پۆستی سەرۆکوەزیران بەردەوام دەبێت و، بەرلەوەی لە مانگی ئەیلوولدا پەرلەمان سەرلەنوێ کۆببێتەوە، ڕێبەرە نوێیەکە دەستبەکاردەبێت.

