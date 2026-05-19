سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بۆ وەڵامدانەوەی تۆمەتەکانی گەندەڵی چووە بەردەم دادگا سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاھو بۆ وڵامدانەوەی ئەو تۆمەتانەی کە سەبارەت بە گەندەڵی ئاراستەی کراون، چووە بەردەم دادگای ناوەندیی لە تەل ئەبیب.

ئەمە ٨٨ ھەمین جارە کە بنیامین ناتانیاھو بۆ وڵامدانەوەی تۆمەتەکانی گەندەڵی بچێتە بەردەم دادگا.

ھاوکات کەناڵی ١٢ی ئیسرائیلی بڵاویکردەوە کە دادوەرانی دادگای ناوەندیی ڕەمەزاندیان نیشانداوە لەسەر ئەوەی کە بەھۆی دۆخی ئەمنی و سیاسییەوە، ماوەی کاتی دانیشتنی دادگاییکردنی بنیامین ناتانیاھۆ کەم بکرێتەوە.

سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاھو بە ژمارەیەک دۆسیەی گەندەڵی وەک وەرگرتنی بەرتیل و زیان گەیاندن بە سامانی گشتیی، تۆمەتبار کراوە.



