سەرکۆمار ئەردۆغان گەیشتە کازاخستان

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بە مەبەستی بەشداری کردن لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی باڵای هاریکاریی ستراتیجی تورکیا-کازاخستان و لووتکەی نافەرمی ڕێکخراوی دەوڵەتانی تورک، گەیشتە کازاخستان.

فڕۆکەکەی سەرکۆمار ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی نوور سوڵتان نەزەربایەڤ لە ئاستانا نیشتەوە.

لە کاتی نیشتنەوەی، دوو فڕۆکی جەنگی هاوڕێیەتی فڕۆکەکەی سەرکۆمار ئەردۆغان'یان دەکرد و هاوکات دوو هێلیکۆپتەریش بە ئاسمانی ناوچەکە دەسووڕانەوە و ئاڵای تورکیایان پێ هەڵواسرابوو.

سەرکۆمار ئەردۆغان و هاوسەرەکەی ئەمینە ئەردۆغان لە لایەن سه‌رکۆماری کازاخستان، قاسم جۆمەرت تۆکایێڤ و باڵیۆزی تورکیا لە کازاخستان مستەفا کاپوجو پێشوازی لێکرا.

ئەردۆغان و تۆکایێڤ خۆشەویستی خۆیان بۆ ئەو منداڵانە نیشان دا کە لەسەر ڕێگەیان ئاڵای تورکیا و کازاخستان'یان هەڵگرتبوو.

شاندێکی پایەبەرزیش هاوڕێیەتی سەرکۆماری ئەردۆغان دەکەن لەسەردانەکەیدا بۆ کازاخستان.