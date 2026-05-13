سەرکۆمار ئەردۆغان گەیشتە کازاخستان

Özcan Yıldırım
13 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 13 مای,س 2026
سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بە مەبەستی بەشداری کردن لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی باڵای هاریکاریی ستراتیجی تورکیا-کازاخستان و لووتکەی نافەرمی ڕێکخراوی دەوڵەتانی تورک، گەیشتە کازاخستان.
فڕۆکەکەی سەرکۆمار ئەردۆغان لە فڕۆکەخانەی نوور سوڵتان نەزەربایەڤ لە ئاستانا نیشتەوە.
لە کاتی نیشتنەوەی، دوو فڕۆکی جەنگی هاوڕێیەتی فڕۆکەکەی سەرکۆمار ئەردۆغان'یان دەکرد و هاوکات دوو هێلیکۆپتەریش بە ئاسمانی ناوچەکە دەسووڕانەوە و ئاڵای تورکیایان پێ هەڵواسرابوو.
سەرکۆمار ئەردۆغان و هاوسەرەکەی ئەمینە ئەردۆغان لە لایەن سهرکۆماری کازاخستان، قاسم جۆمەرت تۆکایێڤ و باڵیۆزی تورکیا لە کازاخستان مستەفا کاپوجو پێشوازی لێکرا.
ئەردۆغان و تۆکایێڤ خۆشەویستی خۆیان بۆ ئەو منداڵانە نیشان دا کە لەسەر ڕێگەیان ئاڵای تورکیا و کازاخستان'یان هەڵگرتبوو.
شاندێکی پایەبەرزیش هاوڕێیەتی سەرکۆماری ئەردۆغان دەکەن لەسەردانەکەیدا بۆ کازاخستان.