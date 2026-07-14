سەرکۆمار ئەردۆغان گەیشتە قەتەر

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان گەیشتە قەتەر.

لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی حەمەد لە دۆحە، سەرکۆمار ئەردۆغان لە لایەن جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری بەرگریی شێخ سعوود بن عەبدولڕەحمان بن حەسەن ئال سانی، پێشوازی لێکرا.

لەسەردانەکەدا، ئەمینە ئەردۆغان'ی هاوسەری، یاوەری سەرکۆمار ئەردۆغان دەکات.

ئەردۆغان بە بۆنەی کۆچی دوایی مێری پێشووی قەتەر شێخ حەمەد بن خەلیفە ئال سانی، سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی کوڕەکەی تەمیم بن حەمەد ئال سانی دەکات.