سەرکۆمار ئەردۆغان: "کەس ناتوانێت له‌گه‌ڵ ‌برایانمان كه‌ هەزار ساڵە لەیه‌ك نیشتماندا دەژین لە یەکمان جیابکاتەوە" سەرکۆماری توركیا و سه‌رۆكی گشتیی ئاك پارتی، ڕه‌جه‌ب ته‌یب ئەردۆغان: "به‌تایبه‌تی لەو قۆناغە سه‌خته‌دا كه‌ ناوچەکەمانی پێدا تێدەپەڕێت، پێویسته‌ جیاوازییەکانی ڕەچەڵەک و مەزهەبمان وەلا بنێین و بەرگی یەکێتیی بپۆشین و برایەتیی بەرز ڕابگرین".

له‌ میانی به‌شداری كردنی له‌ كۆبوونه‌وه‌ی فراكسیۆنی پارته‌كه‌یدا له‌ په‌رله‌مانی توركیا، سه‌ركۆمار ئه‌ردۆغان جەختی لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە كه‌ بەهێزترین هێڵەکانی بەرگریی بەرامبەر بەوانەی هەوڵ دەدەن بە بەشەڕدانی برا لەگەڵ برا جۆگرافیاکە نوقمی خوێن بکەن، یه‌كگرتن و پشتتیوانی یه‌كتره‌.

سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی ئه‌وه‌ كرد ده‌كرێت ڕەچەڵەک، مەزهەب، شێوازەکانی ژیان، دنیای بیرکردنەوە و ڕوانگە سیاسییەکان جیاواز بن، هەموو ئەمانەش بەهاگەلێکی ناوازەن کە ڕەنگدانەوەی دەوڵەمەندیی مرۆیی و فیکرین، نه‌وه‌ك دابەشکەر، لێکداپچڕێنەر و جەمسەرگیریی.

ڕاشیگه‌یاند: "به‌تایبه‌تی لەو قۆناغە سه‌خته‌دا كه‌ ناوچەکەمانی پێدا تێدەپەڕێت، پێویسته‌ جیاوازییەکانی ڕەچەڵەک و مەزهەبمان وەلا بنێین و بەرگی یەکێتیی بپۆشین و برایەتیی بەرز ڕابگرین. نەک تەنیا لە ناوخۆماندا، بەڵکو لەودیوی سنوورەکانیشماندا دەبێت بەتایبەت بە زمانی برایەتی قسە بکەین و پەیامەکانی ئاشتییمان بە شێوەیەکی زۆر بەهێز بدەین. تورکیا خه‌بات بۆ ئەمە دەکات".

سەرکۆمار ئەردۆغان جەختی لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە کە توركیا به‌ له‌ئامێزگرتنی هەموو براکانی لە ناوچەکەدا بەبێ جیاکاریی کورد، عەرەب، تورکمان و فارس و، هەوڵدان بۆ بنیاتنانی پارادایمێکی نوێی ئەمنیی لەسەر بنەمای مێژووی هاوبەش و داهاتووی هاوبەش سیاسەتێک نییە ڕەخنەی لێ بگیرێت، بەڵکو بەپێچەوانەوە سیاسەتێکە کە شایانی دەستخۆشی، پشتگیری و پیاهەڵدانە.

گوتیشی : "کەوتنە داوی ئەوانەی دەیانەوێت نەشتەرگەری لە ناوچەکەماندا ئەنجامبدەن، خیانەت دەبێت بەرامبەر مێژوومان و داهاتوومان. هیچ کەس ناتوانێت به‌رپرسیارێتی له‌م شێوه‌یه‌ هەڵبگرێت".

سه‌ركۆمار ئەردۆغان باسی له‌وه‌ كرد كه‌س ناتوانێت برایه‌تی هه‌زار ساڵه‌ی برایه‌تی نێوانمان تێكبدات و ، ڕایگه‌یاند: "وەک چۆن گۆشت و نینۆک لە یەک جیانابنەوە، کەس ناتوانێت بکەوێتە نێوانمان له‌گه‌ڵ ئه‌و برایانه‌مان كه‌ هەزار ساڵە لەیه‌ك نیشتماندا به‌یه‌كه‌وه‌ دەژین و، لە یەکمان جیابکاتەوە".

گوتیشی: : "كارمان به‌و سیاسەتی گرژیی و مشتومڕانه‌ی جەمسەرگیریان لێده‌كه‌وێته‌وه‌ و گفتوگۆ ساختە و خەیاڵییانە نییه‌ کە سوودیان بۆ گه‌ل نییە. لە هیچ کام لەمانەدا نین. نەبووین و نابین".

سەرکۆمار ئەردۆغان جه‌ختی له‌سه‌ر ئه‌وه‌ كرده‌وه‌ كه‌ بەردەوام دەبن لە به‌دیهێنانی خەونەکانی گه‌ل و، ڕایگه‌یاند: "پەروەردگار تەمەن بدات، بەردەوام دەبین لە به‌دیهێنانی خەونەکانی گه‌له‌کەمان، پشتیوان به‌ خودا چەندین ساڵی دیکە بەختەوەری خزمەت کردنی وڵاتەکەمان ده‌بێته‌ نسیب".

ڕاشیگه‌یاند: "ئەوانەی بەرامبەر ئەو سەرۆک شارەوانیانەی بەهۆی گەندەڵییەوە دادگایی دەکرێن وه‌ك مه‌ڕن، بەرامبەر ڕاگه‌یاندنكاران ده‌چنه‌ پێستی شێره‌وه‌ و لەسەر سته‌یج هەڕەشە ده‌كه‌ن. ناتوانن بە هەڕەشە و گوڕەشە و سەمفۆنیای سووکایەتی کردن کە به‌رده‌وام په‌ره‌ی پێده‌ده‌ن له‌م وڵاته‌دا کەس چاوترسێن بكه‌ن. چیدیكه‌ تورکیای کۆن بوونی نییه‌ کە پێی ڕاهاتبوون".

سەرکۆمار ئەردۆغان ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو دواجار تورکیا گەیشتە ئەو فرەدەنگییەی ساڵانێکی زۆره‌ تەمەنای دەکرد، ئیدی له‌مه‌دا گەڕانەوە بۆ دواوە نابێت و، گوتی: "ئێمە کات و نیەت و تاقه‌تی ئەوەمان نییه‌ سه‌رقاڵی گه‌مه‌ بێزەنتییەکانی ناو جەهەپە بین".

هه‌روه‌ها سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد كه‌ بەم نزیكانه‌ ئەو کارە هەمەلایەنەی ئامادەیان کردووە، پێشکەشی پەرلەمانەکەمانی دەکەن و، ڕایگه‌یاند: "بەم نزیكانه‌ ئەو کارە هەمەلایەنەی بە دروشمی سەدەی تورکیا ناوەندێکی بەهێز بۆ وەبەرهێنان ئامادەمان کردووە، پێشکەشی پەرلەمانەکەمانی دەکەین".

سه‌باره‌ت به‌ پرۆسه‌ی تورکیای بێ تیرۆر، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگه‌یاند: "ئەوانەی سیناریۆی ڕەشبینانە له‌باره‌ی پرۆسەکە دەنووسن، به‌ وەهمەکانیان كار ده‌كه‌ن نه‌ك ڕاستییەکان".

گوتیشی: "کەشێکی ئەرێنیی هەیە، ئەو كارانه‌ی پێویستە بکرێن دیارن، پرۆسەکە بەو شێوەیەی پێویستە بەرەوپێش دەچێت".