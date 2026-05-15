سەرکۆمار ئەردۆغان: "کار دەکەین بۆ پەرەپێدانی هاریکارییەکانی تورکیا-ئۆزبەکستان"

Zafer Fatih Beyaz
15 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 15 مای,س 2026
سەرکۆماری تورکیا، رەجەب تەیب ئەردۆغان لە میانی کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرکۆماری ئۆزبەکستان، شەوکەت میرزیۆیێڤ ئاماژەی بەوە کرد بەردەوام دەبن لە کارکردن بۆ پەرەپێدانی هاریکارییەکانی نێوان تورکیا و ئۆزبەکستان لە گشت بوارەکاندا، بەتایبەتی پیشەسازی بەرگریی و بازرگانیی.
سەرۆکایەتی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، ڕاگەیاندراوێکی لەبارەی کۆبوونەوەکەی سەرکۆمار ئەردۆغان و میرزیۆیێڤ بڵاوکردەوە، کە لە چوارچێوەی لووتکەی نافەڕمی ڕێکخراوی دەوڵەتانی تورک لە شاری تورکستانی کازاخستان بەڕێوەچوو.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە: "لە کۆبوونەوەکەدا سەرکردەکان پەیوەندیە دووقۆڵییەکانی تورکیا و ئۆزبەکستان و، پرسە هەرێمیی و جیهانییەکانیان تاوتوێ کرد. سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لەوە کرد کە بەردەوام دەبن لە کارکردن بۆ پەرەپێدانی هاریکارییەکانی نێوان تورکیا و ئۆزبەکستان لە گشت بوارەکاندا، بەتایبەتی پیشەسازی بەرگریی و بازرگانیی".