سەرکۆمار ئەردۆغان: "ڕێڕەوی ناوەندی ڕۆژهەڵات-ڕۆژئاوا تەنیا بۆ کاڵا نییە، دەبێتە پرد بۆ گواستنەوەی وزە"

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕایگەیاند: "ڕۆژ لە دوای ڕۆژ گرنگیی ڕێڕەوی ناوەندی ڕۆژهەڵات-ڕۆژئاوا کە بە دەریای خەزەردا تێدەپەڕێت و هاوتای ڕێگای ئاوریشمی ئەمڕۆمانە، باشتر دەردەکەوێت. ئێمە لەگەڵ کازاخستان و هاوبەشەکانی دیکەماندا بەردەوام دەبین لە هاندانی ئەوەی ئەم ڕێڕەوە بۆ گواستنەوەی سەرچاوەکانی وزەش بۆ ڕۆژئاوا بەکاربهێندرێت، نەک تەنیا بۆ گواستنەوەی کاڵا".

دوای کۆبوونەوەی دوو قۆڵی لە کۆشکی سەربەخۆیی لە ئاستانا و بەشداری کردن لە شەشهەمین کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی باڵای ستراتیجی تورکیا-کازاخستان، سەرکۆمار ئەردۆغان و سەرکۆماری کازاخستان، قاسم جۆمەرت تۆکایێڤ کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیی هاوبەشیان سازکرد.

لە کۆبوونەوەکەدا سەرکۆمار ئەردۆغان سوپاسی تۆکایێڤی کرد بۆ ئەو میوانداریە میهرەبانیيەکەی و، ڕایگەیاند: "کەمێک پێش ئێستا شەشهەمین کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی باڵای هاریکاریی ستراتیجییمان بە سەرکەوتوویی ئەنجام دا. ژمارەیەکی زۆر بەڵگەنامەمان واژوو کرد. لە دیدارەکانماندا لەگەڵ بەڕێز تۆکایێڤ و شاندەکەیدا بە تێر و تەسەلی هەڵسەنگاندنمان بۆ هاریکارییەکانمان لە بوارەکانی وەک بازرگانیی، گواستنەوە، وزە، تەندروستیی، کانزاکاری، کلتوور، پەروەردە، تەکنەلۆجیا و پیشەسازی بەرگریی کرد. بەردەوامین لە هاندانی بازنە بازرگانییەکانمان بۆ ئەوەی وەبەرهێنانەکانیان لە کازاخستان زیاد بکەن و ئەو پەیوەندیانە دروست بکەن کە هاوبەشییەکەمان پتەو دەکات. بەبۆنەی کۆڕبەندی بازرگانیی تورکیا-کازاخستان کە لەگەڵ بەڕێز تۆکایێڤ بەیەکەوە گوتارمان تیایدا دەبێت، پشتیوان بەخودا دەبینە شایەتحاڵی هاریکاریی نوێ لەنێوان بازرگانانماندا. ئەمڕۆ باسمان لەو پڕۆژانەش کرد کە هاریکارییە سەربازیی و پیشەسازی بەرگرییەکانمان دەبەنە قۆناغێکی پێشترەوە، کە ئەوانەیش پەیوەندیە بازرگانی و وەبەرهێنانەکانمان بە کاریگەرییەکی چەندبەرەبەری گەورە دەکەن. لە ئێستاوە دەڵێم پیرۆز بێت و خێرداربێت".

سەرکۆمار ئەردۆغان، جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کازاخستان پێگەیەکی تایبەتی هەیە لەو هەنگاوانەی لە ساڵانی دواییدا لەبارەی هەمەجۆرکردنی سەرچاوەکانی وزە ناویانە و، ڕایگەیاند: "ئارەزوومەندین لە ڕێگەی وڵاتەکەمانەوە بڕێکی زیاتر نەوت لە کازاخستانەوە کە یەکێکە لە هەناردەکارە پێشەنگەکانی نەوتی خاوی جیهان، بگەیەنینە بازاڕەکانی جیهان. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ گرنگیی ڕێڕەوی ناوەندی ڕۆژهەڵات-ڕۆژئاوا کە بە دەریای خەزەردا تێدەپەڕێت و هاوتای ڕێگای ئاوریشمی ئەمڕۆمانە، باشتر دەردەکەوێت. ئێمە لەگەڵ کازاخستان و هاوبەشەکانی دیکەماندا بەردەوام دەبین لە هاندانی ئەوەی ئەم ڕێڕەوە بۆ گواستنەوەی سەرچاوەکانی وزەش بۆ ڕۆژئاوا بەکاربهێندرێت، نەک تەنیا بۆ گواستنەوەی کاڵا".