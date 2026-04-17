سەرکۆمار ئەردۆغان: "چەندەش ناکۆکییەکان قووڵ بن، نابێ دانوستان شوێنی خۆی بۆ پێکدادانە خوێناوییەکان چۆل بکات"

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، "هەرچەندە ناکۆکییەکان قوڵ بن، نابێ ڕێگە بدەین کە چەک شوێنی وشە بگرێتەوە و دانوستانەکان شوێنی خۆیان بۆ پێکدادانەکان چۆل بکەن".

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی کۆڕبەندی دیپلۆماسیی ئانتاڵیا دا گوتارێکی پێشکەش کرد.

لەسەرەتای گوتارەکەیدا سەرکۆمار ئەردۆغان رەخنەی لە سیستەمی جیهانی گرت و گوتی: "ئەمڕۆ جیهان هاوکات لەگەڵ قەیرانی هێز، قەیرانی لاگیریش تاقی دەکاتەوە. ئەوەیکە گەیشتووینە خاڵێکی زۆر ڕژد و مەترسیدار بە ڕوونی دیارە. میکانیزمەکانی پاراستنی مافی مرۆڤ و ئاسایشی جیهانی لە ئاست ئەم هێرشە قورسانەدا، ناکارا و تەنانەت هەندێکجاریش بێ هەڵوێست ماونەتەوە. بە پلەی یەکەم قەیران لە نەو سیستەمە جیهانییەدا، قەیرانی ڕەوشت و بوونە. بۆ بینینی ئاستی قەیرانەکە ئاوڕێک لە غەززەی دوای ٧ی ئۆکتۆبەر بدەنەوە".

گوتیشی: "بینینی دۆخی غەززە وەک قەیرانێکی مرۆیی بەس نییە، کۆمەڵکوژی لە غەززە دەرخەری ئەوەیە کە ڕێکخستنی ئێستا ڕێگە بە چ دۆخێک (ی کارەساتبار) دەدات".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "وەک تورکیا ئەم بابەتە بە ڕوونی ڕادەگەیەنم کە ئێمە لە ڕێگەی پڕۆژەکان وەک ڕوانگەی داهاتوومان لەوانەش پڕۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان، ئامادەی هاوکارین لەگەڵ دراوسێکانمان".

لەبارەی جەنگی نێوان ئەمریکا-ئیسرائیل و ئێرانەوە، سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "پێمان وایە پێویستە کەڵک لە دەرفەتی ئاگربەست وەربگیرێت بۆ بەرقەراری ئاشتی هەمیشەیی. ئەگەر لایەکی هورموز ئێران بێت، لایەکی دیکەی عومانە، نابێ ڕێگری بکرێت کە دەستپێڕاگەیشتنی وڵاتانی کەنداو بە دەریای ئازاد. خاڵی سەرەکی گەرەنتی کردنی ئازادی دەریاوانی بە پێی یاساکان و کردنەوەی گەرووی هورمزە بە ڕووی کەشتییەکانی بازرگانی ئازاددا".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "هەرچەندە ناکۆکییەکان قوڵ بن، نابێ ڕێگە بدەین کە چەک شوێنی وشە بگرێتەوە و دانوستانەکان شوێنی خۆیان بۆ پێکدادانەکان چۆل بکەن. ئەو سیستەمەی کە دوێنێ لە سووریا و غەززە و ئەمڕۆ لە کەناری ڕۆژئاوا و لوبنان لە تاقیکردنەوەی مرۆییدا دەرنەچوو، چۆن چاوەڕوانیتان هەیە متمانەی پێ بکەین. گرنگ ئەوەیە لایەنەکان بە ڕوانگەیەکی ئاشتیخوازانە هەڵسوکەت بکەن. پێویستە بەرامبەر هەوڵەکانی تێکدەرانەی ئیسرائیل لە ڕەوتی دانوستانەکان ئامادە و هۆشیار بین".

پەیوەندیدار بە دۆخی ناوچەکەش سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "بەهێزکردنی ئاشتی، سەقامگیری و ئاساییکردنەوەی دۆخی سووریا بۆ سەقامگیری ناوچەکەمان زۆر گرنگە".

لەبارەی ڕووسیا-ئۆکرایناش سەرکۆماری تورکیا ڕایگەیاند: "تورکیا ئامادەیە ئەگەر لایەنەکان بیانەوێت، ئاسانکاری بکات بۆ بەردەوامی دانوستانەکان و گفتوگۆی ڕاستەوخۆی ڕێبەران".

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان سیاسەتی وڵاتەکەی بۆ ڕای گشتی ڕوون کردەوە و گوتی: "لە کاتێکدا لەسەر ئامانجمان بۆ ئەندامەتی لە یەکێتیی ئەورووپادا سوورین، چاوەڕوانین یەکێتییەکە لە هەڵوێستەکانیدا بگەڕێنەوە بۆ خاوەندارێتی لە بیری ڕابەرانی دامەزرێنەریدا. دەمانەوێ دەریای ئیجە و ڕۆژهەڵاتی دەریای سپی لە سەقامگیری و ئارامیدا بێت. هەر چەشنە پەراوێزخستنێکی تورکیا و کۆماری تورکی قوبڕسی باکووریش ڕەت دەکەینەوە".

لە کۆتاییدا سەرکۆمار ئەردۆغان ڕاشیگەیاند: "وەک تورکیا لەپاڵ بەدواداچوونمان بۆ سیاسەتی ئاشتیخوازانە لە ناوچە جیاجیاکاندا، لە لایەکی دیکەشەوە هەوڵی بەهێزکردنی هاوپەیمانمانییەکانیشمان دەدەن".

