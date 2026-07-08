سەرکۆمار ئەردۆغان: "پێویستە کۆت و بەندەکانی نێوان هاوپەیمانان لە بواری هاریکاریی کەرتی بەرگرییدا هەڵبگیرێن"

Zafer Fatih Beyaz, Özcan Yıldırım, Mümin Altaş
08 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 08 تەمووز 2026
سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان ڕایگهیاند: "سەرەڕای هەوڵە تێکدەرانەکان بهرامبهر چارەسەركردنی قەیرانی ئێران، پێزانینم هەیە بۆ ئەو هەڵوێستە پێداگرانهیهی دۆستی هێژام بەڕێز تڕەمپ پشتیوانی لێ دەکات".
لە كۆبوونهوهی کردنەوەی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆدا کە بە میوانداریی تورکیا لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار بەڕێوەدەچێت، سهركۆمار ئهردۆغان گوتارێكی پێشکەش کرد.
سهركۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بەوە كرد كه لەسەر بنەمای ئەو بڕیارانەی لە لووتکەی لاهایدا دهركران، سەرنجیان لەسەر ئەوە چڕکردووەتەوە هاوپەیمانە ئەورووپاییەکان بکەنە دابینکەرێکی کارامەتر بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایش و، ڕایگهیاند: "وەک تورکیا پێش ساڵی ٢٠٣٠ ڕێوشوێنەکانمان گرتووەتەبەر بۆ بەرزکردنەوەی ڕێژەی خەرجییەکانی بەرگرییمان بۆ سەدا ٣،٥".
ههروهها سهركۆمار ئەردۆغان باسی لهوه كرد کە لە ئێستاوە لە خەرجییەکانی پەیوەست بە ئاسایش و خۆڕاگرییدا گەیشتوونەتە پشکی سەدا ١،٥ لە بوودجەدا، ڕایگهیاند: "بەم شێوەیەش ئامانجمانە پێش پێنج ساڵ لەو وادەیەی بۆ ساڵی ٢٠٣٥ لە لاهای دیاریکراوە، بگەینە ئامانجی سەدا پێنج. بێگومان سەرکەوتنی سەرەکی وڵاتەکەمان لەو پێشکەوتنەدایە کە لە پیشەسازیی بەرگرییدا بەدیهاتووە. لە ڕووی توانای بەرهەمهێنان و هەناردەکردنەوە چووینەتە ڕیزی ١٠ وڵاتی یەکەمی جیهان. نزیکەی تەواوی ئەو ٣٦١ ئامانجەی توانستییەی لە نێو هاوپەیمانییەکەدا بۆمان تەرخانکراوە، لە ماوەی سێ ساڵدا و پێش وادەی بەڵێنپێدراو دابین دەکەین. بۆ ئەو توانستە بەرگرییە ئاسمانیی و مووشەکییانەی کە نەبوونیان لە هاوپەیمانییەکەماندا زۆرترین هەستی پێدەکرێت، لە ڕێگەی پرۆژەی قەڵغانی پۆڵاینەوە ٢٤ ملیار دۆلار بوودجەی زیادەمان تەرخانکردووە. وەک وڵاتی خاوەن گەورەترین سوپای وشکانیی لە ئەورووپا، هەوڵدهدهین تواناکانمان لەو قۆناغانەی پێویست دەکات بخەینە خزمەتی هاوپەیمانییەکەوە".
سهركۆمار ئەردۆغان جەختی لهسهر ئهوه كردهوه تورکیا لە پێشەنگی ئەو هاوپەیمانانەدایە کە بەشداری لە ئۆپەراسیۆن، ئەرک و مانۆڕەکانی هاوپەیمانییەکەدا لە کۆسۆڤۆ، دەریای ڕەش، باڵتیک و ناوچە جیاوازەکانی دیکە دەکەن و، ڕایگهیاند: "وەک هاوپەیمانێک کە سهركهوتووانه فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی چەکدار بەکاردەهێنێت هیوادارین ناوهندی بەرەنگاربوونەوەی سیستەمە بێسەرنشینەکانمان کە پێشبینی دامەزراندنی دەکەین، لە ناتۆ پەسەند بکرێت. لهو باوهڕهدام ئەم ناوهنده بە تایبەت توانای وەڵامدانەوەمان دژی هەڕەشەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی دەریایی و ئاسمانیی بەهێزتر دەکات".
- "مۆدێلێکی هاوکاری کە ژیری و لۆژیک تیایدا باڵادهستن، گونجاوە"
ڕاشیگەیاند: "بۆ گەیشتن بە ئامانجی ناتۆ ٣،٠ لە زووترین کاتدا، دەمەوێت بەتایبەت سەرنج بۆ ئەم دوو خاڵە ڕابکێشم. یەکەم: هەڵگرتنی کۆت و بەندەکانی نێوان هاوپەیمانانە لە بواری هارکاریی کەرتی بەرگریی، بەتایبەت لە پیشەسازیی بەرگرییدا. بە خۆشحاڵییەوە پێشوازی لە جەختکردنەوە لەسەر ئەم پەیامە لەلایەن بەرپرسانی حکوومەتەوە دهكهم كه لە کۆڕبەندی پیشەسازیی بەرگرییدا دایان. دووهەم: وەک هاوپەیمانە ئەورووپاییەکان پێویستە بەرپرسیارێتیی زیاتر لە بەرگرییكردن لە کیشوەرەکە بگرینە ئەستۆ و دووربکەوینەوە لەو هەنگاوانەی دەبنە هۆی لاوازکردنی یەکپارچەیی هاوپەیمانییەکە و پەیوەندییە ترانس ئەتڵەنتیكییهکان. لێرەدا دەمەوێت بەتایبەت پهیام ئاراستەی هاوپەیمانە ئەندامەکانمان لە یەکێتیی ئەورووپادا بکەم. زۆرترین سوود لە هەوڵەکانی یەکێتییەکە لە بواری ئاسایشدا، تەنیا و تەنیا بە دوورکەوتنەوە لە دوبارەکردنەوەی ناپێویستی کارەکان لەگەڵ ناتۆدا بەدی دێت. له کاتێکدا مۆدێلێکی هاریکاریی کە ژیری و لۆژیک تیایدا باڵادهسته، بهردهسته. پەراوێزخستنی ئەو هاوپەیمانانەی ئەندامی یەکێتیەکە نین، دەبێتە هۆی بەفیڕۆدانی سەرچاوە سنووردارەکان و دروستبوونی دابەشبوونێکی دەستکرد لە ئەورووپادا کە هیچ خواستی لەسەر نییە. ڕوونیشە کە ئەم هەڵوێستە خزمەت بە ژێرخانی پیشەسازیی بەرگریی ترانس ئەتڵەنتیک ناکات کە بەڕێز سکرتێری گشتی ئاماژەی پێکردووە".
- "ئەرک دەکەوێتە سەر شانی هەموومان بۆ دەستەبەرکردنی ئارامیی لە غەززە و لوبنان"
سهركۆمار ئەردۆغان باسی لهوهكرد کە لە جەنگی ئۆکراینادا لهگهڵ دیدگای ئاشتیی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد تڕەمپدایه و، ڕایگهیاند: "پشتیوانی خۆم بۆ دەستپێشخەری لیستی پێداویستییە لەپێشینەکانی ئۆکراینا ڕادەگەیەنم. وەک پاشکۆیەک بۆ ئەو پشتیوانیە سەربازییەی لە کۆگای نیشتمانیی خۆمانەوە پێشکەشی ئۆکراینای دەکەین، بەردەوام دەبین لە بەشدارییەکانمان لە چوارچێوەی دەستڕاگەیشتن بە PURL. لە کاتێکدا پشتیوانی لە ئۆکراینا دەکەین، سوود لە کەناڵەکانی پەیوەندییکردنمان وەردەگرین بەجۆرێک کە ڕووسیاش ئاراستەی ئاشتیی بکات".
"سەرەڕای هەوڵە تێکدەرانەکان بهرامبهر چارەسەركردنی قەیرانی ئێران، پێزانینم هەیە بۆ ئەو هەڵوێستە پێداگرانهیهی دۆستی هێژام بەڕێز تڕەمپ پشتیوانی لێ دەکات. وەک پشتیوانییهكیش بۆ هەوڵە دیپلۆماسییەکانمان، ئامادەین هاوکاریی پێویست پێشکەش بکەین بۆ پاککردنەوەی گەرووی هورمز لە مین" سهركۆمار ئهردۆغان وای گوت و، بەو بۆنەیەوە سوپاسی ئەڵمانیا و ئیتاڵیا و بەتایبەتی ئەمریکا و ئیسپانیای كرد كه بەرگریی ئاسمانیی زیادەیان جێگیرکردووە بۆ پشتیوانییکردنی ناتۆ دژی ئەو مووشەکانەی تورکیا دەکەنە ئامانج.
گوتیشی: "جێی بایهخه لهلام کە ئەمڕۆ هاوبەشەکانمان لە دەستپێشخەریی هاریکاریی ئیستانبوڵ لەگەڵماندان، کە پێموایه زیادکردنی گفتوگۆکانمان لەگەڵیاندا كارێكی پێویستە".
سەرکۆمار ئەردۆغان جارێكی دیكه جەختی لهسهر ئهوه کردەوە کە کلیلی ئاشتیی هەمیشەیی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، چارەسەری دوودەوڵەتییە و، ڕایگهیاند: "دەمەوێت باس لهوه بكهم کە ئەرک دەکەوێتە سەر شانی هەموومان بۆ دەستەبەرکردنی ئارامیی، بەتایبەت لە غەززە و لوبنان. لە کۆتاییدا وەک بیرهێنانەوەیەک كه پێویستە لە هاودهنگیی تەواودابین بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر به سەرجەم شێواز و دەرکەوتەکانییهوه. هیوادارم لووتکەی ئەنقەرە ببێتە مایەی خێر. سوپاسی هەموو ئەوانە دەکەم کە لە ئامادەکارییەکانی لووتکەکەدا ماندووبوون".