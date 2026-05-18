سەرکۆمار ئەردۆغان پێشوازی کرد لە ئەبو جەزەری خەڵکی غەززە و خانەوادەکەی

Mikail Bıyıklı
18 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 18 مای,س 2026
سەرکۆماری تورکیا، رەجەب تەیب ئەردۆغان پێشوازی کرد لە ڕەمەزان ئەبو جەزەری تەمەن ١١ ساڵانی خەڵکی غەززە و خانەوادەکەی، کە بەهۆی ئەو ڤیدیۆیانەی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا بڵاویاندەکاتەوە و باسی تراژیدیای غەززە دەکات، ناسراوە.
سەرکۆمار ئەردۆغان، لە نووسینگەی سەرۆکایەتی کۆمار لە دۆڵمەباهچەی لەگەڵ ئەبو جەزەر کۆبووەوە.
لەو دیدارەدا کە بە داخراوی بەڕووی ڕاگەیاندنەکاندا بەڕێوەچوو، باوک و پوری ئەبو جەزەر ئامادەبوون.
رەمەزان ئەبو جەزەر کتێبەکەی کە خۆی نووسیویەتی، پێشکەشی سەرکۆمار ئەردۆغانی کرد.